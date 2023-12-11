Жанна Бадоева вместо Галкина будет развлекать россиян на пропагандистском канале

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Декабрь » 11 » 16:26:53
Развлекательное шоу перестали снимать после 24 февраля 2022 года, однако в настоящее время съемки возобновляются.
Экс-ведущая проекта "Орел и Решка" Жанна Бадоева, которая длительное время проживала и работала в Украине, заменила юмориста Максима Галкина на пропагандистском телеканале.
Комик до 24 февраля 2022 года вел развлекательное шоу на "Первом канале" о талантливых детях. Впрочем, с началом полномасштабной войны съемки проекта прекратились. Тем временем сам Галкин уехал из страны-агрессора и осудил российское вторжение в Украину.
Российские пропагандисты пишут, что съемки шоу возобновились. Как отмечается, вместо Максима Галкина теперь будет развлекать россиян Жанна Бадоева.
Отметим, ведущая долгое время работала в Украине. Однако в 2019 году она отказалась от украинского гражданства, говорят, что в пользу итальянского.
Когда началась полномасштабная война, Бадоева выбрала молчание и не стала рассказывать о враждебном вторжении России в Украину. В сентябре 2022 года она продолжила сотрудничать с российским телеканалом и возобновила съемку своего тревел-шоу в РФ.
В начале января 2023 года Жанна Бадоева оказалась под санкциями СНБО. Как отмечается, ведущая находится в санкционном списке из-за антиукраинской деятельности.