Жанна Бадоева вместо Галкина будет развлекать россиян на пропагандистском канале

Развлекательное шоу перестали снимать после 24 февраля 2022 года, однако в настоящее время съемки возобновляются.

Экс-ведущая проекта "Орел и Решка" Жанна Бадоева, которая длительное время проживала и работала в Украине, заменила юмориста Максима Галкина на пропагандистском телеканале.

Комик до 24 февраля 2022 года вел развлекательное шоу на "Первом канале" о талантливых детях. Впрочем, с началом полномасштабной войны съемки проекта прекратились. Тем временем сам Галкин уехал из страны-агрессора и осудил российское вторжение в Украину.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru



Российские пропагандисты пишут, что съемки шоу возобновились. Как отмечается, вместо Максима Галкина теперь будет развлекать россиян Жанна Бадоева.

Отметим, ведущая долгое время работала в Украине. Однако в 2019 году она отказалась от украинского гражданства, говорят, что в пользу итальянского.



Жанна Бадоева / Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Когда началась полномасштабная война, Бадоева выбрала молчание и не стала рассказывать о враждебном вторжении России в Украину. В сентябре 2022 года она продолжила сотрудничать с российским телеканалом и возобновила съемку своего тревел-шоу в РФ.

В начале января 2023 года Жанна Бадоева оказалась под санкциями СНБО. Как отмечается, ведущая находится в санкционном списке из-за антиукраинской деятельности.