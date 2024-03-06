Співачка Христина Соловій публічно посварилася з Єфросиніною: «на її руках кров українців». ВІДЕО

Українська співачка Христина Соловій та ведуча Маша Єфросиніна посварилися у публічному просторі. Сталося це під час інтерв’ю, яке Єфросиніна брала у Соловій. Так, артистка зауважила, що українці є дуже толерантними до тих, "хто колись помилився" і сказала до Маші: "Навіть з тобою".

Це ведучу зачепило, вона перепитала: "Толерантні? Зі мною?". Своєю чергою Соловій пригадала, як журналістка Емма Антонюк "наїхала" на Єфросиніну через українську мову. Йдеться про "мовний скандал", коли Єфросиніна на початку повномасштабної війни казала, що не буде вести проєкт "Дорослі дівчата" українською:

"Ми даємо шанс своїм людям стати на бік українства і відчути себе українцем. Немає значення, який у тебе паспорт", – зауважила Соловій.

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"Ти вважаєш, що ми робимо це толерантно?" – запитала Єфросиніна.

– Дивись. Ми даємо час і це толерантно. Те, що ми кенсилемо всіх, – це погано.

– Так а де толерантність? Якби було толерантно, можливо тоді не було б культури кенселингу в такій агресивній страшній формі.

– Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. Що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. У них на руках, на серці, і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати.

– Ти говориш зараз оціночно про цілий період, цілу епоху формування країни, всередині якої був запит на мистецтво, музику, культуру… вся ця конструкція будувалася на запиті авдиторії.







Христина Соловій





Маша Єфросиніна

Врешті Маша Єфросиніна зазначила, що Соловій через те, що принципово не співала російською, "стала аутсайдеркою шоубізнесу на 10 років". Водночас ведуча зазначила, що "Океан Ельзи", лідер якого Святослав Вакарчук був продюсером Христини, свого часу збирав стадіони в Москві та Санкт–Петербурзі. На що Соловій відповіла, що "ОЕ" ніколи не співали російською і їздили вони до РФ до того, перш ніж вона напала на Україну.

– Я це чула сто разів.

– Ти ж не можеш сказати, що на руках (Вакарчука – прим.ред.) кров українців.

– "Океан Ельзи" ніколи російською не співав.

– Вони не співали російською, але скільки стадіонів "Океан Ельзи" збирав в Санкт–Петербурзі, в Москві.

– Це було тоді, коли Росія не нападала на Україну.

– Ти зараз спекулюєш моїми словами. Ти мені сказала, що ми всі в перехідному періоді маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення.

– Бо ніхто не хоче мати кров на своїх руках…

Маша Єфросиніна та Христина Соловій



Далі Єфросиніна зазначила, що те, що зараз відбувається з нашою країною для нас всіх є великим історичним показником того, який вибір ми надалі зробимо. І що коли Україна відщепилася від СРСР, ми почали поступово переходити на українську і перейшли б, а тепер це все дається великими втратами і кров’ю.

– Тобто ти вважаєш, що повинна була статися війна для того, щоб ми відщепилися?

– Я вважаю, що не можна говорити чорним і білим.

– Чому ти не хотіла говорити українською?

– По–перше, останні п’ять років я вела всі проєкти українською. По друге, я не хочу щоб категорія, що ми маємо пройти всі через війну сьогодні звучала як догма абсолютно поверхова

Врешті, Єфросиніна звинуватила Соловій у лицемірства, оскільки на думку ведучої, слова співачки про толерантність лунають лицемірно, бо вона "не має толерантності до цього".

Певно, суперечка знаменитостей могла тривати й надалі, втім, режисери вирішили перебити її заставкою.