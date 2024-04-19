Дубай потерпає від дощу: звідки взялася повінь у пустельному регіоні ОАЕ

За останню добу спекотний Дубай потерпає від рекордної повені. Наскільки незвичними є зливи для цього регіону, що їх викликало, і чи є реальні підстави для чуток про те, що це пов’язано із "засіванням хмар".

Дубай розташований на узбережжі Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Зазвичай там надзвичайно сухо – за рік випадає менше 10 мм дощу. Проте в регіоні стикалися і з надзвичайними опадами.

Наскільки сильними були опади?

Цього разу в Аль-Айні, що за 100 км від Дубаю, лише за добу випало 256 мм дощу.

Це спричинило зупинку одного із найбільших транспортних вузлів світу – аеропорту Дубаю. У середу були скасовані 300 рейсів, а ще сотні – відкладені.

Деяким рейсам таки вдалося вилетіти у четвер, але переважна більшість – відкладені. На сторінці аеропорту в мережі Х пасажирам радять вирушати туди лише тоді, коли відправлення їхнього рейсу підтвердять.

АВТОР ФОТО,AFP Головну дорогу між Дубаєм і столицею ОАЕ Абу Дабі закрито

"Це жах, ми напхані тут як скотина – це небезпечно і негуманно", - розповіла ВВС Анна Вінг, британська туристка, яка разом з трьома дітьми та чоловіком сподівалися вилетіти до лондонського Гітроу.

"Пасажири кричать і волають біля стійки реєстрації транзитних рейсів, але там нема нікого", - каже жінка.

В аеропорті, який є другим у світі за пасажиропотоком і поступається лише аеропорту в американській Атланті, заявили, що знадобиться "певний час", щоб відновити нормальну роботу.

АВТОР ФОТО,AFP "Пасажири волають і кричать", але за стійками реєстрації нікого нема

Державна новинна агенція назвала дощ "історичною погодною подією", яка перевершила все за час спостереження від 1949 року.

Головною причиною цього стала область високого тиску, з якою до регіону прийшло тепле вологе повітря.

"Цей регіон світу визначається довгими періодами без дощу, але між ними є нерегулярні і сильні опади. Але навіть враховуючи це, останні зливи були нетиповими", - пояснює метеоролог Мартен Амбаум, професор Університету Редінга, який вивчає дощі у регіоні Перської затоки.

Яку роль відіграє зміна клімату

Наразі неможливо підрахувати, як саме вплинули зміни клімату на цю ситуацію. Це потребує ретельного наукового аналізу природних і людських факторів, що може забрати кілька місяців.

АВТОР ФОТО,AFP Повінь - не зовсім незнайоме, але рідкісне явище в Еміратах. А також ще не було

Але рекордні опади співпадають із тим, як змінюється клімат.

Якщо простіше, то тепле повітря може утримувати більше вологи – близько 7% на кожен додатковий градус за Цельсієм. А це, своєю чергою, може призвести до більшої інтенсивності дощу.

"Інтенсивність дощу б’є рекорди, але це узгоджується із потеплінням клімату, коли більша волога провокує більші шторми, а сильні дощі частіше викликають повені", - пояснює Річард Аллан, професор кліматології в Університеті Редінга.

Нещодавнє дослідження показало, що річні опади в ОАЕ можуть збільшитися на близько 30% вже до кінця цього сторіччя – разом із потеплінням клімату у всьому світі.

"Якщо люди і надалі спалюватимуть нафту, газ та вугілля, клімат і надалі теплішатиме, дощі сильнішатимуть, а люди гинитимуть через повені", - каже доктор наук Фрідеріке Отто, старший викладач кліматичних наук в Імперському коледжі Лондона.

До чого тут "засівання" хмар

"Засівання" хмар передбачає штучні зміни в них, аби викликати збільшення опадів.

Це можна зробити з літаків, які розпиляють всередині хмар дрібні частинки на кшталт йодистого срібла. Після цього вода конденсується швидше і перетворюється на дощ.

Цю технологію використовували десятиріччями. А в ОЕА це робили досить активно впродовж останніх років, аби якось вирішити проблему браку води.

Цього разу впродовж годин після початку злив і повені користувачі соцмереж почали приписувати надмірні опади саме "засіванню" хмар, що проводили в країні якраз напередодні.

За інформацією Bloomberg, літаки, що засіювали хмари, могли задіяти минулої неділі та в понеділок, але не у вівторок, коли почалася повінь.

ВВС не може знайти незалежного підтвердження того, коли саме відбувалося останнє засівання хмар. Але експерти вважають, що це могло мати лише незначний вплив на потужність шторму, який розгорнувся цими днями, і вважають, що зосереджуватися лише на засіванні хмар було б невірно.

"Навіть якщо засівання хмар довкола Дубаї спричинило дощ, в атмосфері через зміни клімату було забагато вологи, щоб, передусім, сформувати ці хмари", - каже доктор Отто.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES В Дубаї і загалом в ОАЕ мало зелені, яка могла би абсорбувати зайву вологу

Зазвичай засівання хмар використовують, коли вітер, вологість та пил у повітрі не дозволяють природної появи дощу. Але минулого тижня метеорологи попереджали про високу ймовірність опадів та повені у всьому районі Перської затоки.

"Коли є такий прогноз, засівання хмар - а це дуже дорога технологія – не проводять, бо в цьому немає потреби", - каже професор Діана Франсіс, голова відділу довкілля та геофізики Університету Абу Дабі.

Метеоролог ВВС Метт Тейлор також звертає увагу на те, що погіршення погодних умов, власне, прогнозували.

"Напередодні (опадів) комп’ютерне моделювання вже вказувало на те, що за добу випаде річна норма опадів, - каже він. - А наслідки є значнішими, ніж я би очікував, якби просто йшлося про засівання хмар, - під прогноз підпадав цілий регіон від Бахрейну до Оману".

Чи готові в ОАЕ до сильних дощів

Щоб запобігти тому, аби сильні зливи перетворилися на сильні повені, треба розвинена система запобіжників.

Дубай, звісно, дуже урбанізований. Там вкрай мало зелені, аби абсорбувати вологу, а штучні дренажні системи не витримали навантаження при такому рясному дощі.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES До дощів та повеней треба звикати і готуватися навіть у ОАЕ

"Потрібна стратегія і заходи, які дозволять адаптуватися до цієї нової реальності, - пояснює професор Франсіс. - Наприклад, адаптації потребує дорожня інфраструктура, треба будувати резервуари, аби накопичувати і зберігати воду від весняних дощів, щоб використовувати її пізніше впродовж року".

А поки що від січня цього року в Дубаї при транспортному відомстві створено підрозділ, який допомагатиме під час повеней.