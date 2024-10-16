Чому космонавтам заборонені татуювання: Психологічний аспект відбору

|ЖЖ » Новини » Наука і освіта » 2024 Октябрь 16 » 15:14:44
Найвідоміші космонавти та астронавти світу:
Юрій Гагарін (СРСР)
Роки життя: 1934–1968
Рекорд: Перший у світі космонавт, політ на "Восток-1" (12 квітня 1961)
Цікавий факт: Після польоту Гагарін став світовою іконою і символом радянської космічної програми.
Ніл Армстронг (США)
Роки життя: 1930–2012
Рекорд: Перша людина, що ступила на Місяць (20 липня 1969)
Цікавий факт: Його знаменита фраза: "Це маленький крок для людини, але великий стрибок для людства."
Валентина Терешкова (СРСР)
Роки життя: 1937–досі жива
Рекорд: Перша жінка-космонавт, політ на "Восток-6" (16 червня 1963)
Цікавий факт: Перед польотом працювала ткалею та стрибала з парашутом.
Базз Олдрін (США)
Роки життя: 1930–досі живий
Рекорд: Друга людина, яка ступила на Місяць під час місії "Аполлон-11"
Цікавий факт: Олдрін активно просуває ідею колонізації Марсу.
Олексій Леонов (СРСР)
Роки життя: 1934–2019
Рекорд: Перший вихід у відкритий космос (18 березня 1965)
Цікавий факт: У космосі його скафандр надувся, і він ледве зміг повернутися до корабля.
Джон Гленн (США)
Роки життя: 1921–2016
Рекорд: Перший американець на орбіті Землі (1962), найстарший космонавт, що побував у космосі у віці 77 років (1998)
Цікавий факт: Гленн був сенатором США після своєї космічної кар'єри.
Сергій Корольов (Україна)
Роки життя: 1907–1966
Рекорд: Головний конструктор радянської космічної програми, керував першими польотами людини у космос
Цікавий факт: Його ім'я трималося у секреті навіть після запуску Гагаріна.
Салі Райд (США)
Роки життя: 1951–2012
Рекорд: Перша американка у космосі (18 червня 1983)
Цікавий факт: Салі була фізиком і дуже активно займалася просвітою молоді.
Лайка (СРСР)
Роки життя: 1954–1957
Рекорд: Перша тварина, що облетіла Землю (1957)
Цікавий факт: Хоч Лайка не пережила польоту, її внесок у дослідження космосу був неоціненний.
Петро Клімук (Білорусь)
Роки життя: 1942–досі живий
Рекорд: Три польоти у космос, командир кількох радянських місій
Цікавий факт: Петро Клімук пройшов через сувору підготовку, зокрема виживання в пустелі.
Чарльз Дюк (США)
Роки життя: 1935–досі живий
Рекорд: Пілот місячного модуля місії "Аполлон-16"
Цікавий факт: Чарльз залишив на Місяці фотографію своєї родини.
Елен Шарман (Велика Британія)
Роки життя: 1963–досі жива
Рекорд: Перша британка в космосі (1991)
Цікавий факт: До космічної кар'єри Елен працювала хіміком у компанії "Mars."
Кріс Хедфілд (Канада)
Роки життя: 1959–досі живий
Рекорд: Перший канадець, який вийшов у відкритий космос
Цікавий факт: Хедфілд став відомий своєю музикою, записаною на борту МКС, зокрема кавер-версією "Space Oddity" Девіда Боуї.
Тимоті Пік (Велика Британія)
Роки життя: 1972–досі живий
Рекорд: Перший британський астронавт на МКС (2015)
Цікавий факт: Пік провів наукові експерименти, вивчаючи вплив мікрогравітації на тіло.
Ілон Маск (США/ПАР)
Роки життя: 1971–досі живий
Рекорд: Засновник SpaceX, що успішно запустила ракету Falcon 9 з екіпажем на МКС
Цікавий факт: Маск активно просуває ідеї колонізації Марсу.
Суніта Вільямс (США)
Роки життя: 1965–досі жива
Рекорд: Більше 50 годин проведених у відкритому космосі
Цікавий факт: Суніта брала участь у бігу на марафон під час перебування на МКС.
Томас Песке (Франція)
Роки життя: 1978–досі живий
Рекорд: Наймолодший французький астронавт на МКС
Цікавий факт: Песке — також пілот і захоплюється фотографією з космосу.
Владимир Джанібеков (СРСР)
Роки життя: 1942–досі живий
Рекорд: П'ять космічних польотів
Цікавий факт: Джанібеков відкрив цікавий фізичний феномен у космосі — "ефект Джанібекова."
Майкл Коллінз (США)
Роки життя: 1930–2021
Рекорд: Пілот командного модуля "Аполлон-11"
Цікавий факт: Коллінз залишався на орбіті Місяця, поки Армстронг і Олдрін ходили по його поверхні.
Сергій Прокоп’єв (Росія)
Роки життя: 1975–досі живий
Рекорд: Командир МКС у 2022 році
Цікавий факт: В одному з польотів Прокоп'єв виконував ремонт у відкритому космосі понад 7 годин.
Цей перелік відображає внесок кожного з космонавтів та астронавтів у дослідження космосу, демонструючи, як їхні рекорди і досягнення змінювали уявлення людства про Всесвіт.