Час на годину назад: Як переведення годинників впливає на наше здоров’я і чому це може бути востаннє

Щорічне переведення годинників давно стало звичним для українців. Однак уже цієї неділі країна знову переходить на зимовий час, і можливо, це останнє таке переведення. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування цих регулярних змін часу. Цю ініціативу підтримали медичні фахівці, зокрема лікарі-сомнологи, які відзначають, що переведення годинників збиває біоритми людини і може призводити до погіршення здоров’я. Особливо це важливо в умовах війни, коли будь-який стрес є додатковим ризиком.

Чому переведення годинників застаріле?

Історично, перехід на літній та зимовий час було запроваджено на початку XX століття з метою економії електроенергії. У той час зсув годинників сприяв збільшенню використання природного освітлення, знижуючи витрати на електроенергію. Але сьогодні технології інші, і більшість приладів працює безперервно. Як результат, сучасні дослідження свідчать, що економія електроенергії є мінімальною, а от вплив на здоров'я – значний.

Вплив на здоров’я: думка лікарів

За словами лікарів-сомнологів, кожне переведення годинника стає стресом для організму. Зміна часу порушує циркадні ритми, які відповідальні за регулювання сну та активності. Особливо важливо підтримувати стабільний розпорядок сну під час стресових ситуацій, таких як війна. Порушення сну може призводити до різних захворювань, особливо у людей, які вже мають ослаблений імунітет.

Проблеми з єдиним часовим поясом

Стабільний час може створити інші проблеми для України. Країна розташована в двох часових поясах, що спричинить незручності для жителів сходу та заходу країни, якщо залишитися лише в одному часі. У такому випадку, зокрема, на заході робочий день може потребувати корекції початку з 8:00 на 9:00.

Чому інші країни продовжують переводити час?

Європейські країни, США, Канада, Велика Британія досі практикують переведення часу, оскільки вважають його ефективним. Китай і Росія, однак, відмовилися від цього практично. В Україні деякі науковці вважають, що в умовах війни слід зосередитися на економії електроенергії та мінімізації ризиків для енергосистеми, на яку продовжуються атаки.

Законодавча ситуація: колізія та невизначеність

Хоча Верховна Рада ухвалила законопроєкт про скасування переведення часу, він досі не підписаний Президентом, що створює правову колізію. Поки що цей документ не набрав чинності, і невідомо, чи будуть переведення годинників скасовані остаточно. На даний момент, уже в ніч з 26 на 27 жовтня стрілки годинників буде переведено на годину назад, а питання щодо подальшої долі переведення залишається відкритим.