Що таке кір і чому він такий заразний і небезпечний

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У США вперше за 10 років від кору померла дитина, повідомляє Reuters.

За даними Департаменту охорони здоров'я, дитина не була щеплена і померла вночі у місцевій дитячій лікарні у Західному Техасі.

Спалах кору в Техасі швидко поширюється - кількість хворих вже перевищила 130 у двох штатах.

В Україні кількість випадків захворювання теж росте. У 2024 році було 433 випадки, у 2023 - 65 , а в 2022 – лише 11.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за перші два місяці 2025 року офіційно зареєстровано 3 098 випадки захворювання на кір.

2023 року у світі виявили 10,3 млн випадків кору.

Що таке кір і як він передається

Кір – дуже заразна вірусна інфекція.

Вірус легко поширюється під час дихання, кашлю або чхання інфікованої людини.

Хворі залишаються заразними протягом щонайменше чотирьох днів після зникнення висипу.

Недуга може протікати легко і з подальшим формуванням довічного імунітету, а може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям: пневмонії, сліпоти, інфекцій головного мозку (енцефаліту, менінгіту), а також до міокардиту і судом.

В окремих випадках кір та його ускладнення призводять до смерті, але це трапляється рідко.

Захворіти може будь-яка людина, але найчастіше кір буває у дітей.

У групі найбільшого ризику: немовлята, діти до п'яти років, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом.

Кір - одна з найзаразніших інфекцій.

За оцінками канадського управління громадської охорони здоров'я Онтаріо, один хворий може заразити від 12 до 18 людей навколо.

Симптоми кору

До загальних симптомів хвороби належать:

лихоманка;

нежить або закладений ніс;

чхання;

кашель;

почервоніння очей і сльозотеча;

висип на шкірі, що зазвичай не свербить і з'являється за 3-5 днів після появи перших симптомів;

невеликі білі плями в роті.

Зазвичай висип з'являється спочатку на обличчі й за вухами, а потім поширюється по всьому тілу.

Важкі випадки хвороби можуть призвести до розвитку неврологічних ускладнень, енцефаліту (запалення тканин головного мозку).

Енцефаліт може виникнути відразу після кору, а може й за кілька місяців.

За даними британської Національної системи охорони здоров'я, зараження під час вагітності може призвести до викидня, мертвонародження, передчасних пологів або низької ваги новонародженого.

Автор фото,Getty Images Перші висипання з'являються на шиї, за вухами і потім поширюється по тілу

Як лікують кір

Специфічного противірусного лікування кору не існує.

Лікарі зазвичай призначають парацетамол, щоб зняти основні симптоми на кшталт лихоманки чи болю.

Найчастіше хвороба минає за один-два тижні без будь-яких імунологічних порушень.

У цей період важливо дотримуватись режиму спокою і пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення організму.

У важчих випадках може знадобитись госпіталізація, респіраторна підтримка та медикаментозне лікування.

У яких країнах були спалахи

ВООЗ заявляє, що "крім США, кір поширений в деяких частинах Африки, Близького Сходу та Азії"

Нещодавно зафіксували кілька спалахів хвороби в Пакистані, Таїланді, Індії, Ємені, Ефіопії, Афганістані, Індонезії, Росії, Киргизстані та В'єтнамі.

"Оскільки кір дуже заразний, він може легко перетинати кордони і викликати спалахи в будь-якій точці світу, де рівень вакцинації нижче 95%", - йдеться в повідомленні Центру контролю та профілактики захворювань США.

Автор фото,Getty Images Вакцина КПК захистить вашу дитину від кору (К), епідемічного паротиту (П) і краснухи (К)

Як запобігти кору

Оскільки ліків проти кору не існує, єдиний засіб захисту – це вакцинація.

Комплексна вакцина КПК захищає відразу від трьох вірусів: кору, краснухи та паротиту.

Для забезпечення максимального захисту та формування довічного імунітету, ВООЗ та інші медичні регулятори рекомендують вводити дітям дві дози вакцини: першу у віці від дев'яти до 15 місяців. Другу – з інтервалом у три місяці.

Підліткам і дорослим також рекомендується зробити щеплення КПК, якщо вони не отримали його в дитинстві.

Головна мета вакцинації - захистити конкретну людину і створити колективний імунітет від захворювання.

Він захищає, зокрема, невелику кількість людей, яким не можна робити щеплення за станом здоров'я.

Оскільки кір легко поширюється, потрібно мати щонайменше 95 % імунного населення. Тільки тоді можна говорити, що кір переможено, підкреслює ВООЗ.

За даними організації, вакцинація проти кору запобігла понад 60 мільйонам смертей у період з 2000 по 2023 рік.

Однак, попри безпечність та ефективність вакцини, у 2023 році кір став причиною 107 500 смертей у всьому світі, переважно серед невакцинованих дітей віком до п'яти років.

"2023 року лише 83% дітей у всьому світі отримали першу дозу вакцини проти кору, що значно нижче рівня 2019 року, який становив 86%", - повідомляє ВООЗ.

Що з кором в Україні

Кількість випадків кору в Україні росте.

У 2024 році було 433 випадки, тоді як в 2023-му - лише 65.

Під час попереднього спалаху кору в Україні у 2017–2019 роках захворіло понад 110 тисяч людей. Тоді від кору померло 25 дітей і 16 дорослих.

Серед регіонів України найбільше випадків у 2024 році було в Закарпатській області – 219. В області за рік сталося десять спалахів кору, коли одночасно хворіє багато людей. Шість з цих спалахів, за даними Центру громадського здоров'я, були у ромських спільнотах.

Головною причиною високої захворюваності на кір є низький рівень вакцинації.

За перші вісім місяців 2024 року лише 60,6% дітей в Україні віком до року отримали першу дозу вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи). Другу дозу отримали лише 56,3% дітей, за даними ЦГЗ.

Для надійного захисту від спалахів кору вакциновано має бути 95% населення.

Автор: Андре Бієрнат, ВВС