Таємниці «Титаніка». Цифрові скани розкрили нові деталі про його останні години

Помилка в тексті? Виділили слово мишкою і натисніть Ctrl+Enter

Детальний аналіз повнорозмірного цифрового сканування Титаніка відкрив деякі нові подробиці останніх годин лайнера.

Точна 3D-копія корабля показує, наскільки жорстокою була катастрофа "Титаніка", який розірвало надвоє під час затоплення. Лайнер зіткнувся з айсбергом у 1912 році, в результаті чого загинули 1500 людей.

На сканах видно нові зображення котельні, які підтверджують свідчення очевидців про те, що інженери працювали до кінця, щоб зберегти світло на кораблі.

Комп'ютерне моделювання також показує, що причиною катастрофи судна стали пробоїни в корпусі розміром із аркуш паперу А4.

Автор фото,Atlantic Productions/Magellan Сильно пошкоджена корма "Титаніка", яка відкололася від корпусу корабля

"Титанік" - останній очевидець катастрофи і він ще має що розповісти", - сказав Паркс Стівенсон, дослідник "Титаніка".

Цифрові скани вивчали для нового документального фільму каналів National Geographic і Atlantic Productions під назвою "Титанік: Цифрове воскресіння".

Затонулий корабель, який лежить на глибині 3800 метрів у крижаних водах Атлантики, відсканували за допомогою підводних роботів.

Понад 700 000 зображень, зроблених з усіх боків корабля, дозволили вченим створити "цифрового двійника", який BBC News ексклюзивно представила світу у 2023 році.

Оскільки корабель такий великий і лежить у темряві безодні, дослідження за допомогою підводних апаратів дає лише уривчасті знімки. Проте цифрове сканування вперше дозволило побачити повне зображення Титаніка.

Величезний ніс лайнера лежить прямо на морському дні, ніби корабель продовжує свою подорож.

Але корма на відстані 600 метрів виглядає грудою понівеченого металу. Ці пошкодження сталися через те, що корабель розломився навпіл і його частини врізалися в морське дно.

Автор фото,Atlantic Productions/Magellan Скло в ілюмінаторі могло розбитися, коли "Титанік" наскочив на айсберг

Нова технологія картографування надає інший спосіб вивчення корабля.

"Це як місце злочину: вам потрібно не лише побачити, які є докази, а й де вони розташовані", - каже Паркс Стівенсон.

"Можливість всебічного огляду місця аварії є ключем до розуміння того, що тут сталося".

Скан показує нові деталі корабля зблизька, наприклад, ілюмінатори, які розбилися скоріше за все під час зіткнення з айсбергом. Це узгоджується з повідомленнями очевидців, які вижили, що під час зіткнення в кабіни деяких пасажирів потрапив лід.

Автор фото,Atlantic Productions/Magellan Котельня розташована в задній частині носа, де корабель розломився на дві частини

Експерти вивчали одну з величезних котелень Титаніка - її легко побачити на сканах, тому що вона розташована в задній частині носу в місці, де корабель розламався на дві частини.

Пасажири казали, що коли корабель занурювався під хвилі, вогні все ще горіли. Цифрова копія показує, що деякі котли увігнуті всередину, що свідчить про те, що вони все ще працювали, коли їх залило водою.

На палубі корми також виявили клапан у відкритому положенні, що вказує на те, що пара все ще надходила у систему генерації електроенергії.

Це сталося завдяки групі інженерів на чолі з Джозефом Беллом, який залишився на кораблі, щоб засипати вугілля в печі й таким чином зберегти світло.

Усі інженери загинули під час катастрофи, але їхні героїчні дії врятували багато життів, каже Паркс Стівенсон.

"Вони продовжували працювати до кінця, щоби було світло, поки екіпаж спускав рятувальні шлюпки", - сказав він BBC.

"Вони стримували хаос якомога довше, і символом цього начебто став цей відкритий паровий клапан на кормі".

Автор фото,Atlantic Productions/Magellan Паровий клапан - у центрі цього зображення - відкритий

Нове моделювання також більше розповіло про затоплення лайнера.

Скани використовують детальну структурну модель корабля, створену на основі креслень "Титаніка", а також інформацію про його швидкість, напрямок і положення. Завдяки цьому можна обчислити пошкодження, спричинені ударом об айсберг.

"За допомогою передових математичних алгоритмів, моделювання та можливостей суперкомп'ютера, ми реконструювали затоплення Титаніка", - каже професор Джеом-Кі Пайк з Університетського коледжу Лондона, який керував дослідженням.

Симуляція показує, що коли судно вдарилося об айсберг, на ньому залишилася серія проколів, що проходять уздовж вузької частини корпусу.

Автор фото,Jeom Kee-Paik/ University College London Симуляція показала, що айсберг подряпав тонку лінію невеликих пробоїн у корпусі

"Титанік" мав бути непотоплюваним, його сконструювали так, щоб він залишався на плаву, навіть якщо його чотири водонепроникні відсіки заллє водою.

Але симуляція підрахувала, що айсберг пошкодив шість відсіків.

"Різниця між "Титаніком", який тоне, і "Титаніком, який не тоне, криється у тонких краях отворів розміром приблизно з аркуш паперу", - сказав Саймон Бенсон, доцент кафедри корабельної архітектури в Університеті Ньюкасла.

"Але проблема в тому, що ці маленькі дірки розташовані по всій довжині корабля, тому вода надходила в усі ці дірки повільно, але впевнено, а потім, коли відсіки затопило повністю, "Титанік" почав тонути".

На жаль, пошкоджень на скані не видно, адже нижня частина корпусу прихована під осадом.

Автор фото,Atlantic Productions/Magellan На повний аналіз 3D-сканування потрібно багато років

Людська трагедія "Титаніка" залишається величезною.

Особисті речі пасажирів корабля розкидані по морському дну.

Сканування відриває нові деталі про ту холодну ніч 1912 року, але експертам знадобляться роки, щоб повністю вивчити кожну з них.

"Титанік" розповідає свою історію лише потроху", - каже Паркс Стівенсон.

"Щоразу він інтригує і залишає більше загадок".

Автор: Ребекка Морелле, Елісон Френсіс,BBC