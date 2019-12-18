Утром 18 декабря, перед началом сессии облсовета, на площади Королева в Житомире собрались фанаты футбольного клуба «Полесья», возмущаясь тем, что в бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на нужды ФК.
Как сообщает Житомир инфо
, к фанатам вышел председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и призвал их не вестись на манипуляции.
Бунечко заверил, что в бюджете предусмотрено 1,8 млн на развитие футбола. Также пообещал приложить усилия в поиске дополнительного финансирования.
"Изучив проект бюджета на следующий год, для функционирования футбольной команды было предусмотрено 1,8 млн гривен с января по март 2020 года. При перераспределении в первом квартале поступлений будет рассмотрено решение предоставления дополнительной поддержки", - сказал председатель ОГА.
Болельщики «Полесья» продолжают стоять на площади, потому что не считают, что получили гарантии. Люди зажгли файеры.
Напомним, 17 декабря мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что областной совет больше не хочет финансировать ФК "Полесье"
и дальнейшее существование команды находится под большим вопросом.
ФОТО: Житомир інфо
Фанаты ФК «Полесье» пришли под стены Житомирской ОГА с требованием сохранить команду. ФОТО
пусть новый владелец с ним ипёцца
Зараз в пріоритеті баскетбол, волейбол чи що там в нас буде "грати" у Палаці Спорту.
Футбол объединяет людей совершенно разных взглядов.
И за одно это ему нужно спасибо говорить и деньги давать.