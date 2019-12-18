Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1810:28:13

Фанаты ФК «Полесье» пришли под стены Житомирской ОГА с требованием сохранить команду. ФОТО

Сегодня, 10:37:48 717 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фанаты ФК «Полесье» пришли под стены Житомирской ОГА с требованием сохранить команду. ФОТО

 Утром 18 декабря, перед началом сессии облсовета, на площади Королева в Житомире собрались фанаты футбольного клуба «Полесья», возмущаясь тем, что в бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на нужды ФК.

Как сообщает Житомир инфо, к фанатам вышел председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и призвал их не вестись на манипуляции.

Бунечко заверил, что в бюджете предусмотрено 1,8 млн на развитие футбола. Также пообещал приложить усилия в поиске дополнительного финансирования.
 

"Изучив проект бюджета на следующий год, для функционирования футбольной команды было предусмотрено 1,8 млн гривен с января по март 2020 года. При перераспределении в первом квартале поступлений будет рассмотрено решение предоставления дополнительной поддержки", - сказал председатель ОГА.


Болельщики «Полесья» продолжают стоять на площади, потому что не считают, что получили гарантии. Люди зажгли файеры.

Напомним, 17 декабря мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что областной совет больше не хочет финансировать ФК "Полесье" и дальнейшее существование команды находится под большим вопросом.









ФОТО: Житомир інфо
Тэги: Житомир, ФК Полесье, Фанаты, протест
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Комментариев: 9
німанд
1 Niemand (німанд)   • 11:07:12, Сегодня
-1

Ось хай фанати скидаються і фінансують. Держава не повинна фінансувати чиїсь розваги
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 12:17:59, Сегодня
+2

скидывается владелец или ищет спонсоров - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ПОЛІССЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 13:42:47, Сегодня
0

так продать его быстренько через позорро
пусть новый владелец с ним ипёцца
німанд
8 Niemand (німанд)   • 13:43:03, Сегодня
+1

Власник може розпоряджатися своєю власністю як захоче, в тому числі і закрити клуб. І змушувати власника виконувати чиїсь вимоги ніхто не має права.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 11:17:21, Сегодня
+4

Столько пыжились, пиарились, а в итоге закрывают, нормально так :)
current_user
3 Current User (current_user)   • 11:22:35, Сегодня
+2

Стадіон відремонтували за більше чим 140 млн грн, тому потрібно закривати проект "Полісся".
Зараз в пріоритеті баскетбол, волейбол чи що там в нас буде "грати" у Палаці Спорту.
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 11:47:02, Сегодня
+4

Ну крали на стадионе, под прикрытием, что у нас есть команда и хотим в первую лигу, я так понял, волейбол и баскетбол у нас ждет та же участь
forsazh
6 Евгений (forsazh)   • 12:47:26, Сегодня
+2

На новый Хюндай за 600 штук, деньги есть, выбирать на тендерах на ремонт дорог самые дорогие предложения - да, пожалуйста, получать с госфонда деньги на дороги и тупо их не использовать, это мы можем, а вот 1,5 млн на футбол - не, не, на это у нас уже нет денег. ПроХфесионалы(((
telefon
9 джавахарлал нюру (telefon)   • 13:57:54, Сегодня
0

Я не болельщик, но я за то, чтобы дать деньги на ФК.
Футбол объединяет людей совершенно разных взглядов.
И за одно это ему нужно спасибо говорить и деньги давать.
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