В Житомире на 7 подпольных казино открыли уголовные дела. Остальные останутся без наказания?

В Житомире в семи заведениях под видом реализации государственных лотерей был организован игорный бизнес. По факту занятия игорным бизнесом открыты уголовные производства. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
"Во время обысков в этих учреждениях выявлено и изъято 3 игровые автоматы, 52 системных блока, флеш накопители, финансовую отчетность, денежные средства и тому подобное. Изъятые вещи признаны вещественными доказательствами и в суд направлены соответствующие ходатайства об их аресте, принимаются меры для назначения соответствующих судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством Житомирской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по семи уголовным производствам по ч.1 ст.203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом).
В прокуратуре отмечают, что всего на территории города Житомира обнаружили 41 игорное заведение, большинство из которых, после принятия решения Кабинетом Министров Украины, самостоятельно прекратили работу. По остальным заведениям приняты меры, указанные выше.
Напомним, 20 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков дал приказ до 16:00 закрыть в Украине все незаконные игорные заведения
. 21 декабря исполнительный комитет Житомирского городского совета принял решение о демонтаже рекламы игорных заведений
.
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