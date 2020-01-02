111-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры 1 января отметили в Житомире факельным шествием. Колонна людей с большим красно-черным флагом, баннерами и портретом Бандеры стартовала от памятника Тарасу Шевченко.
Около сотни участников шествия, выкрикивая лозунги: «Слава Україні», «Степан Бандера - герой України», «Україна – понад усе» прошли по Большой Бердичевской и Михайловской до Свято-Михайловского кафедрального собора, передает Житомир инфо.
Впереди колонны шли барабанщики и председатель житомирской городской организации ВО «Свобода» Мария Бовсуновская с портретом Степана Бандеры.
Патриотическое факельное шествие сопровождало несколько десятков полицейских.
В завершение участники шествия совместно исполнили государственный гимн Украины возле баннера с портретами героев Небесной сотни, который размещен на стене собора.
ФОТО: Житомир інфо
Факельным шествием в Житомире отметили 111-й день рождения Степана Бандеры. ФОТО
А то уже 29-й гребаный год только ходите строем и гимны поете. Когда ДЕЛА будут?
хорошие фотки
Дав урок патріотизму і духовності, але "товарищам" з куринними мізками цього не зрозуміти.