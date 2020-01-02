Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 209:35:45

Факельным шествием в Житомире отметили 111-й день рождения Степана Бандеры. ФОТО

Вчера, 09:37:45 1585 35 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Факельным шествием в Житомире отметили 111-й день рождения Степана Бандеры. ФОТО

 111-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры 1 января отметили в Житомире факельным шествием. Колонна людей с большим красно-черным флагом, баннерами и портретом Бандеры стартовала от памятника Тарасу Шевченко.

Около сотни участников шествия, выкрикивая лозунги: «Слава Україні», «Степан Бандера - герой України», «Україна – понад усе» прошли по Большой Бердичевской и Михайловской до ​​Свято-Михайловского кафедрального собора, передает Житомир инфо.

Впереди колонны шли барабанщики и председатель житомирской городской организации ВО «Свобода» Мария Бовсуновская с портретом Степана Бандеры.

Патриотическое факельное шествие сопровождало несколько десятков полицейских.

В завершение участники шествия совместно исполнили государственный гимн Украины возле баннера с портретами героев Небесной сотни, который размещен на стене собора.





























ФОТО: Житомир інфо
Тэги: Житомир, Степан Бандера
Комментариев: 34
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:48:42, Вчера
-6

На фекальном шествии от силы было человек 40-50, но по фото где толпа людей, кажется, что было много. Так еще додумались по Мехалке идти со своими факелами
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 09:57:26, Вчера
-2

А толку с этой "акции" Что она дала обществу и Житомиру. Кричалки "Бандера приде порядок наведе". Серьезно?Что они употребляют? Почему нет акций о снижение тарифов, повышение зарплат? КЛОУНЫ!!!
Crespito
4 Hernan (Crespito)   • 11:06:39, Вчера
-6

Дала обществу понять, что их реально меньшинство, вот ради них переименовали улицы, посносили памятники и тд
Sams2
11 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:02:01, Вчера
-5

Не обращайте внимания. Это просто плановая перепись количества идиотов.
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 10:25:10, Вчера
-6

А вот и толпы фашистов про которых писал пару месяцев назад Андрей Молочный.
Dimm
34 Димм (Dimm)   • 21:20:52, Вчера
0

Больше похоже на секту
Antisvinomir1
5 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:15:47, Вчера
-11

Уххххх Путин испугался и бежит из Крыма и Донбасса. Или не бежит? :)))
Месть_королевы_Анны
6 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 11:16:40, Вчера
-7

Слава Богдану Сташинскому!
Antisvinomir1
7 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:26:21, Вчера
-12

Трусливые заэкранные минусаторы, а ПО ФАКТАМ есть что сказать???
А то уже 29-й гребаный год только ходите строем и гимны поете. Когда ДЕЛА будут?
Antisvinomir1
8 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:46:08, Вчера
-12

Ну так что там Донбасс и Крым, после такого мощнейшего марша уже вернулись в Украину???
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 12:04:32, Вчера
-4

бандерлоги под конвоем
хорошие фотки
Antisvinomir1
10 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 13:50:50, Вчера
-6

Ожидаемо, что ПО ФАКТАМ ни слова.
Sams2
12 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:04:43, Вчера
-9

И спроси любого из них, что хорошего сделал Бандера для Украины - ни один не сможет ответить. Много лет пытаюсь получить ответ на этот вопрос - безрезультатно.
lg2013
14 lg (lg2013)   • 15:24:08, Вчера
-3

...что хорошего сделал Бандера для Украины...

Дав урок патріотизму і духовності, але "товарищам" з куринними мізками цього не зрозуміти.
Sams2
16 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:42:21, Вчера
0

Не, давай конкретно - что сделано. Про патриотизм - излишне. Или куриные мозги не могут ответить?
1-10 11-17
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