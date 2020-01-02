Городской голова Житомира Сергей Сухомлин не выполнил обещание построить в 2019 году современный мусороперерабатывающий завод. Обещание Сухомлин давал в марте 2019-го, напоминает «Слово и Дело
».
«У нас в Житомире есть большая проблема с мусором. Но к концу этого года мы планируем построить и открыть новый современный мусороперерабатывающий завод. Надеюсь, он будет первым в Украине»
, - заявлял Сухомлин.
В ноябре мэр отчитался о ходе строительства завода
. По его словам, фирма, которая этим занимается, прошла согласование в Министерстве экологии, собрана необходимая документация, а также представлена декларация на начало работ.
«Сейчас у них сделана предоплата за оборудование и строительные конструкции, но они решают, сейчас ли начинать строительство, потому что строительство зимой стоит гораздо больше, чем весной. По условиям, которые голосовались на сессии городского совета, у нас есть два года на строительство этого объекта», - рассказал Сухомлин.
Принимая во внимание то, что строительство мусороперерабатывающего завода еще не началось, Сухомлин свое обещание провалил.
Как сообщал «Журнал Житомира
», завод собираются построить на окраине Житомира. 26 июля 2018 года во время сессии городского совета ООО «МС Социальный Проект»
получило разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу 5 га земли в переулке Складском, 20. 8 ноября 2018 года депутаты городского совета передали компании этот земельный участок в аренду на 20 лет.
В апреле 2018 года мэр Житомира, депутаты городского совета и представители пригородных ОТГ ездили в Словению, чтобы посмотреть, как там работают мусороперерабатывающие предприятия
.
Сухомлин не выполнил обещание построить мусороперерабатывающий завод в Житомире до конца 2019 года
У вас есть Михайловская, проекторы на стены, куцые обрубки деревьев в лампочках.
1. Будівництво пропіареної лодочної станції на Корбутівці
2. Будівництво дитячого садка на корбутівці для забезпечення 10 новобудов що будуються біля водоканалу
3. Будівництво за мостом Шодуарівського парку лижних трас для зимового відпочинку
4. Будівництво нормального туалету в гідропарку
і цей список можна продовжити.
мер був дуже зайнятий продажою землі під новобудови
Что я только не обещал! )))