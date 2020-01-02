В шумных компаниях и за полными едой и алкоголем столами житомиряне встретили новый 2020-й год. Стараются не отставать от своих родителей и дети - 1 января полицейские зарегистрировали в Житомире 5 сообщений о доставке в медицинские учреждения детей и подростков в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"По словам 12-летнего житомирянина, которого родители отпустили праздновать Новый год с друзьями, в компании он вволю употреблял пиво и слабоалкогольные напитки. От этого детскому организму очень скоро стало плохо, и мальчика доставили в больницу, где медики привели его в удовлетворительное состояние", - информируют правоохранители.
В тот же день полицейским пришлось еще несколько раз побывать в лечебных учреждениях из-за подобных сообщений.
Так, при установлении обстоятельств отравления алкоголем 13-летней девушки выяснилось, что школьница вместе с подружкой-одноклассницей в новогоднюю ночь пошли на прогулку по Житомиру. Однако новые знакомства в центре превратились для обеих употреблением крепких алкогольных напитков.
Нашли девушек почти в беспомощном состоянии родители одной из подружек. Медикам пришлось приводить в чувство подростков.
В то же время правоохранителям сообщили о доставке в житомирскую больницу еще одного юноши с теми же симптомами. Как выяснилось, 16-летний студент одного из учебных заведений города во время празднования с друзьями употреблял самогон, после чего его состояние резко ухудшилось. К счастью, врачи вовремя помогли парню справиться с последствиями недетского угощения.
Сейчас по всем указанным фактам проводятся соответствующие проверки. По их результатам в двух из указанных случаев за ненадлежащее исполнение обязанностей родители подростков были оштрафованы.
Юные житомиряне бурно отметили Новый год: пятеро доставлены в больницу с алкогольным опьянением