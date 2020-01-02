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Юные житомиряне бурно отметили Новый год: пятеро доставлены в больницу с алкогольным опьянением

Вчера, 13:42:54 2271 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Юные житомиряне бурно отметили Новый год: пятеро доставлены в больницу с алкогольным опьянением

 В шумных компаниях и за полными едой и алкоголем столами житомиряне встретили новый 2020-й год. Стараются не отставать от своих родителей и дети - 1 января полицейские зарегистрировали в Житомире 5 сообщений о доставке в медицинские учреждения детей и подростков в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"По словам 12-летнего житомирянина, которого родители отпустили праздновать Новый год с друзьями, в компании он вволю употреблял пиво и слабоалкогольные напитки. От этого детскому организму очень скоро стало плохо, и мальчика доставили в больницу, где медики привели его в удовлетворительное состояние", - информируют правоохранители.


В тот же день полицейским пришлось еще несколько раз побывать в лечебных учреждениях из-за подобных сообщений.

Так, при установлении обстоятельств отравления алкоголем 13-летней девушки выяснилось, что школьница вместе с подружкой-одноклассницей в новогоднюю ночь пошли на прогулку по Житомиру. Однако новые знакомства в центре превратились для обеих употреблением крепких алкогольных напитков.

Нашли девушек почти в беспомощном состоянии родители одной из подружек. Медикам пришлось приводить в чувство подростков.

В то же время правоохранителям сообщили о доставке в житомирскую больницу еще одного юноши с теми же симптомами. Как выяснилось, 16-летний студент одного из учебных заведений города во время празднования с друзьями употреблял самогон, после чего его состояние резко ухудшилось. К счастью, врачи вовремя помогли парню справиться с последствиями недетского угощения.

Сейчас по всем указанным фактам проводятся соответствующие проверки. По их результатам в двух из указанных случаев за ненадлежащее исполнение обязанностей родители подростков были оштрафованы.
Тэги: новый год, дети, алкоголь, Житомир
Комментариев: 4
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 18:13:41, Вчера
0

Новое поколение!
asercbr_zt
2 Андрей (asercbr_zt)   • 18:18:19, Вчера
+2

Ой бле., а то старое не накидывалось в сопли?)
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 18:56:28, Вчера
0

Не в таких масштабах и не так открыто. На уроках в школе точно пиво не пили.
Cobalt
4 Cobalt (Cobalt)   • 21:00:02, Вчера
0

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