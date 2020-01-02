Юные житомиряне бурно отметили Новый год: пятеро доставлены в больницу с алкогольным опьянением

"По словам 12-летнего житомирянина, которого родители отпустили праздновать Новый год с друзьями, в компании он вволю употреблял пиво и слабоалкогольные напитки. От этого детскому организму очень скоро стало плохо, и мальчика доставили в больницу, где медики привели его в удовлетворительное состояние", - информируют правоохранители.