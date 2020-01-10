С 10 января в Житомире официально повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривен
.
Житомиряне имеют возможность сэкономить
, используя безналичные способы оплаты: банковские карты, проездные и Карту житомирянина.
Для этого во всех маршрутках должны были до 10 января установить валидаторы - оборудования автоматизированной системы оплаты проезда. Однако, перевозчики как всегда оказались не готовы и не выполнили основное условие повышения стоимости проезда.
Сегодня утром жители города активно пишут в соцсетях об отсутствии в маршрутках валидаторов, или об их неисправности. В некоторых маршрутках все же появились валидаторы и они даже работают, но сами водители не понимают, как ими пользоваться.
В соцсети также имеются сообщения об успешной оплате проезда банковскими картами в маршрутках №8, 25, 110 и 126.
Стоит напомнить, что согласно решению исполнительного комитета
, в случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы оплаты проезда (валидатора) стоимость проезда составляет 3 гривны
.
Также отметим, что проблемы с валидаторами наблюдаются не только в частных маршрутках. Пассажиры троллейбусов и трамваев тоже жалуются на неработающие терминалы оплаты, к тому же, они не принимают Карту житомирянина.
В Житомире подняли стоимость проезда: валидаторы появились и работают не во всех маршрутках. ФОТО
09:32 — виданий 3й квиток
10:38 — виданий 10й квиток
Транспортна реформа в дії
.