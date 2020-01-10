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2020 » Январь » 1010:38:48

В Житомире подняли стоимость проезда: валидаторы появились и работают не во всех маршрутках. ФОТО

Сегодня, 11:07:48 1563 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подняли стоимость проезда: валидаторы появились и работают не во всех маршрутках. ФОТО

 С 10 января в Житомире официально повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривен.

Житомиряне имеют возможность сэкономить, используя безналичные способы оплаты: банковские карты, проездные и Карту житомирянина.

Для этого во всех маршрутках должны были до 10 января установить валидаторы - оборудования автоматизированной системы оплаты проезда. Однако, перевозчики как всегда оказались не готовы и не выполнили основное условие повышения стоимости проезда.

Сегодня утром жители города активно пишут в соцсетях об отсутствии в маршрутках валидаторов, или об их неисправности. В некоторых маршрутках все же появились валидаторы и они даже работают, но сами водители не понимают, как ими пользоваться.

В соцсети также имеются сообщения об успешной оплате проезда банковскими картами в маршрутках №8, 25, 110 и 126.

Стоит напомнить, что согласно решению исполнительного комитета, в случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы оплаты проезда (валидатора) стоимость проезда составляет 3 гривны.

Также отметим, что проблемы с валидаторами наблюдаются не только в частных маршрутках. Пассажиры троллейбусов и трамваев тоже жалуются на неработающие терминалы оплаты, к тому же, они не принимают Карту житомирянина.
 















Тэги: Житомир, стоимость проезда, валидатор, маршрутка
Комментариев: 6
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:23:38, Сегодня
+6

10:00 — виданий 9й квиток
09:32 — виданий 3й квиток
10:38 — виданий 10й квиток

Транспортна реформа в дії
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:34:37, Сегодня
0

мало информации... если эта хрень (валидаторы) не работает... то можно по 3 грн ездить ? мне интересно что они про это говорят
Kiss_ka
6 Віта (Kiss_ka)   • 14:40:58, Сегодня
0

Син сьогоді проїхав за 3 гривні-валідатор не працював, водій вимагав 7, але син наполіг на своєму.

.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:43:22, Сегодня
+4

И расскажут потом водители, что бак бензина выездил, и всего два десятка пассажиров перевез...
Живу_на_Восточной
4 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 12:09:42, Сегодня
0

До речі, остання світлина зі сторінки фб нашого улюбленого ткачука, який хоч і відійшов від справ, все одно пише що це ледь не абсолютна перемога і це все лиш завдяки йому, такому гарному і слухняному...
qwerty
5 qwerty (qwerty)   • 12:24:03, Сегодня
+4

треба просто мати 3 гривні (без решти). і якщо валідатор не працює - давати їм 3 гривні за проїзд і казати дякую!
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