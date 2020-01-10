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2020 » Январь » 1015:18:33

В Житомирской области мужчина получил ожоги, спасая свой дом от пожара

Вчера, 15:33:13 654 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина получил ожоги, спасая свой дом от пожара

 В Житомирской области при попытке самостоятельного тушения частного дома травмировался мужчина. Пожар произошел 9 января в с. Карповцы Чудновского района.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

"Очаг возгорания находился на чердаке, в месте прохождения дымохода печного отопления через перекрытие дома. 26-летний владелец, пытаясь спасти домашние вещи и самостоятельно укротить пожар, получил ожоги рук и лица. После обращения в местную амбулаторию от дальнейшей госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.

Усилиями спасателей пожар был ликвидирован. Огонь успел повредить 40 кв. м кровли. Жилые помещения остались невредимыми.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Тэги: дом, пожар, Житомирская область
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