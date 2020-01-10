В Житомирской области мужчина получил ожоги, спасая свой дом от пожара

В Житомирской области при попытке самостоятельного тушения частного дома травмировался мужчина. Пожар произошел 9 января в с. Карповцы Чудновского района.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"Очаг возгорания находился на чердаке, в месте прохождения дымохода печного отопления через перекрытие дома. 26-летний владелец, пытаясь спасти домашние вещи и самостоятельно укротить пожар, получил ожоги рук и лица. После обращения в местную амбулаторию от дальнейшей госпитализации он отказался"
, - говорится в сообщении.
Усилиями спасателей пожар был ликвидирован. Огонь успел повредить 40 кв. м кровли. Жилые помещения остались невредимыми.
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.