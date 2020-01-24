Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 24.01.2020    19:45:33
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Январь » 24 » 13:26:55

В Житомирской области мужчина спас из горящего дома троих детей и жену

Сегодня, 13:50:55 505 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области мужчина спас из горящего дома троих детей и жену

 В Житомирской области во время пожара мужчина спас из горящей дома троих детей и жену. Происшествие произошло ночью 24 января во пгт Брусилов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области

По словам хозяина, когда он обнаружил пожар, уже горели двери в дом и огонь заблокировал выход. Еще до прибытия спасателей мужчина успел эвакуировать через окно троих детей и жену.

К счастью, никто из них не пострадал.

"В 01:20 специалисты ГСЧС локализовали пожар и в 2:45 ликвидировали. Огнем уничтожена кровля дома, летняя кухню и бытовая технику в ней, твердотопливный и газовый котлы", - отмечают спасатели.

На ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекалось 7 человек личного состава и две пожарные автоцистерны. Причина возгорания устанавливается.



Тэги: дом, Житомирская область, пожар
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus