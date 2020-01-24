В Житомирской области мужчина спас из горящего дома троих детей и жену

В Житомирской области во время пожара мужчина спас из горящей дома троих детей и жену. Происшествие произошло ночью 24 января во пгт Брусилов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области
По словам хозяина, когда он обнаружил пожар, уже горели двери в дом и огонь заблокировал выход. Еще до прибытия спасателей мужчина успел эвакуировать через окно троих детей и жену.
К счастью, никто из них не пострадал.
"В 01:20 специалисты ГСЧС локализовали пожар и в 2:45 ликвидировали. Огнем уничтожена кровля дома, летняя кухню и бытовая технику в ней, твердотопливный и газовый котлы"
, - отмечают спасатели.
На ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекалось 7 человек личного состава и две пожарные автоцистерны. Причина возгорания устанавливается.