Власти никак не могут приобрести дома для жителей Житомирщины, пострадавших от пожаров

В Житомирской области до сих пор не могут приобрести и установить модульные дома для жителей сел Магдин и Личманы Овручского района, которые потеряли свое жилье из-за масштабных пожаров.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ранее на приобретение жилья правительство выделило 11,2 млн грн
. Планировалось приобрести 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 кв. м.
По информации "Суспільне Житомир
", Колесниковский сельсовет, который должен быть распорядителем средств, отказался покупать и устанавливать специальные модульные дома, объяснив это отсутствием опыта и ресурса для таких работ.
"Решением Колесниковского сельского совета они эти деньги сейчас возвращают на область, и область тогда определится, как дальше быть. Эти дома для тех людей, которые имели право собственности, то есть, проживавших на территории Колесниковского сельского совета в селах Личманы и Магдин, пострадавших в результате стихийного бедствия - лесных пожаров. Эти люди по решению Кабмина получили помощь для того, чтобы восстановить свое жилье на территории данного сельсовета. Тем, у кого имущество частично сгорело, уже выплатили по 31 500 гривен и 10 000 тем, кто на территории Житомирской области", - рассказал председатель Овручской райгосадминистрации Ярослав Чепурко.
Напомним, на территории Житомирской области 16 апреля возник лесной пожар, который распространился на площадь 30 тыс. гектаров. К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе самолеты АН-32П и пожарный поезд. От лесных пожаров наиболее пострадали четыре села
- Личманы, Магдин, Острова и Нижняя Рудня.