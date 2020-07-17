Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 17.07.2020    19:23:23
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 17 » 08:55:30

Власти никак не могут приобрести дома для жителей Житомирщины, пострадавших от пожаров

Сегодня, 09:08:30 625 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Власти никак не могут приобрести дома для жителей Житомирщины, пострадавших от пожаров

 В Житомирской области до сих пор не могут приобрести и установить модульные дома для жителей сел Магдин и Личманы Овручского района, которые потеряли свое жилье из-за масштабных пожаров.

Как сообщал "Журнал Житомира", ранее на приобретение жилья правительство выделило 11,2 млн грн. Планировалось приобрести 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 кв. м.

По информации "Суспільне Житомир", Колесниковский сельсовет, который должен быть распорядителем средств, отказался покупать и устанавливать специальные модульные дома, объяснив это отсутствием опыта и ресурса для таких работ.
 

"Решением Колесниковского сельского совета они эти деньги сейчас возвращают на область, и область тогда определится, как дальше быть. Эти дома для тех людей, которые имели право собственности, то есть, проживавших на территории Колесниковского сельского совета в селах Личманы и Магдин, пострадавших в результате стихийного бедствия - лесных пожаров. Эти люди по решению Кабмина получили помощь для того, чтобы восстановить свое жилье на территории данного сельсовета. Тем, у кого имущество частично сгорело, уже выплатили по 31 500 гривен и 10 000 тем, кто на территории Житомирской области", - рассказал председатель Овручской райгосадминистрации Ярослав Чепурко.


Напомним, на территории Житомирской области 16 апреля возник лесной пожар, который распространился на площадь 30 тыс. гектаров. К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе самолеты АН-32П и пожарный поезд. От лесных пожаров наиболее пострадали четыре села - Личманы, Магдин, Острова и Нижняя Рудня.
Тэги: Житомирская область, дом, пожар, жилье
Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 12:00:56, Сегодня [Материал]
+1

Постраждалим від стихійного лиха треба встигнути добитись будівництва цих будинків до виборів. Інакше після виборів про них можуть просто забути.
yahimsol
2 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:44:29, Сегодня [Материал]
+1

Это у Бунечко спросите, он вот недавно ездил елки садить в этом регионе пострадавшем, а про помощь не слова, видно по бумагам уже помогли.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus