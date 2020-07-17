Власти никак не могут приобрести дома для жителей Житомирщины, пострадавших от пожаров

"Решением Колесниковского сельского совета они эти деньги сейчас возвращают на область, и область тогда определится, как дальше быть. Эти дома для тех людей, которые имели право собственности, то есть, проживавших на территории Колесниковского сельского совета в селах Личманы и Магдин, пострадавших в результате стихийного бедствия - лесных пожаров. Эти люди по решению Кабмина получили помощь для того, чтобы восстановить свое жилье на территории данного сельсовета. Тем, у кого имущество частично сгорело, уже выплатили по 31 500 гривен и 10 000 тем, кто на территории Житомирской области", - рассказал председатель Овручской райгосадминистрации Ярослав Чепурко.