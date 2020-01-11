В лесу на Житомирщине нашли труп мужчины: убийцей оказался 19-летний парень

В лесу в Радомышльском районе Житомирской области 10 января обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители быстро установили личность вероятного убийцы и задержали его.
"Во время осмотра тела погибшего, как выяснилось 47-летнего жителя с. Городок, были обнаружены многочисленные травмы головы и всего туловища. Причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты"
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В рамках досудебного расследования полицейские провели комплекс необходимых для раскрытия дерзкого преступления мероприятий.
"Установив личность погибшего, мы быстро собрали сведения, которые позволили воссоздать последние сутки его жизни. Так, стало известно, что накануне мужчина возвращался маршрутным автобусом в свое село из Киевской области. Последним, кто мог видеть его живым, был еще один пассажир, который вышел вместе с пострадавшим во время остановки маршрутки. Личность молодого человека и его местонахождение мы также выяснили. В ходе проверки и разоблачили его причастность к тяжкому преступлению", - сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.
19-летнего жителя с. Белая Криница правоохранители разыскали на местном предприятии, где он временно работал. По месту его жительства были изъяты вещи, указывающие на возможную причастность к убийству мужчины и мобильный телефон погибшего.
Установлено, что молодой человек нетрезвым сел в автобус и проспал свою остановку. В итоге вышел вместе с пострадавшим. В результате внезапного конфликта избил мужчину и забрал его мобильник.
Сейчас парень взят под стражу. По действующему законодательству задержанному может грозить наказание от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.