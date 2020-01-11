В лесу на Житомирщине нашли труп мужчины: убийцей оказался 19-летний парень

"Установив личность погибшего, мы быстро собрали сведения, которые позволили воссоздать последние сутки его жизни. Так, стало известно, что накануне мужчина возвращался маршрутным автобусом в свое село из Киевской области. Последним, кто мог видеть его живым, был еще один пассажир, который вышел вместе с пострадавшим во время остановки маршрутки. Личность молодого человека и его местонахождение мы также выяснили. В ходе проверки и разоблачили его причастность к тяжкому преступлению", - сообщил заместитель начальника ГУНП Житомирщины Вячеслав Пашковский.