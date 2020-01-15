На Житомирщине мужчина забил до смерти родную мать

В Житомирской области полиция расследует избиение мужчинами собственных матерей. Подобные факты на днях произошли в Любарском и Коростенском районах. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"12 января в Любарское отделение полиции поступило сообщение о смерти по месту жительства 80-летней жительницы с. Веселка. При осмотре тела были обнаружены повреждения. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от нанесенных ей травм"
, - информирует полиция.
Во время расследования выяснилась причастность к тяжкому преступлению 39-летнего сына погибшей. Сейчас мужчина задержан, за смертельное избиение престарелой матери ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Также в Коростенском районе полицейские разыскивают 30-летнего жителя одного из сел, который обоснованно подозревается в нанесении телесных повреждений своей 48-летней матери.
"Ночью 14 января женщина обратилась за медицинской помощью с черепно-мозговой травмой, вывихами костей руки, ушибами и гематомами. Правоохранителям, которые выясняли обстоятельства, женщина пожаловалась на своего сына", - сообщает ГУНП.
Предварительная правовая квалификация события - ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК. Потерпевшая находится под наблюдением врачей.