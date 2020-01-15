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Зеленский назначил руководителя еще одного района Житомирской области

Сегодня, 15:16:48 382 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский назначил руководителя еще одного района Житомирской области

 Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя Романовской районной государственной администрации. Это уже 18-й руководитель райгосадминистраций в Житомирской области, которого назначил Зеленский.

Соответствующее распоряжение президент подписал сегодня, 15 января.

"Призначити ФЛУДА Василя головою Романівської районної державної адміністрації Житомирської області", - говорится в документе.

Василий Флуд является депутатом Романовского районного совета. Ранее он занимал должность финансового директора ООО "Вивад 09". Владельцем предприятия является Игорь Ходак, который баллотировался в Раду по 67-му округу.

Согласно декларации, в 2018 году Василий Флуд заработал по основному месту работы 132 тыс. 297 грн. Также он получил доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 1 млн 489 тыс. грн.
Тэги: Зеленский, Житомирская область, РГА, Романов
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