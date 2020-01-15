Зеленский назначил руководителя еще одного района Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателя Романовской районной государственной администрации. Это уже 18-й руководитель райгосадминистраций в Житомирской области, которого назначил Зеленский.
Соответствующее распоряжение президент подписал сегодня, 15 января.
"Призначити ФЛУДА Василя головою Романівської районної державної адміністрації Житомирської області"
, - говорится в документе.
Василий Флуд является депутатом Романовского районного совета. Ранее он занимал должность финансового директора ООО "Вивад 09". Владельцем предприятия является Игорь Ходак, который баллотировался в Раду по 67-му округу.
Согласно декларации
, в 2018 году Василий Флуд заработал по основному месту работы 132 тыс. 297 грн. Также он получил доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 1 млн 489 тыс. грн.