Не справился с управлением: на автотрассе Житомир-Киев перевернулся микроавтобус

В Житомирской области водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 января на 91 км автодороги Киев-Чоп.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Ford Transit, 26-летний житель Ровенской области, двигаясь в направлении г. Киева, не справился с управлением и допустил столкновение с колесоотбойником, вследствие чего транспортное средство перевернулось"
, - информируют правоохранители.
В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля, 25-летний житель г. Ровно, который был доставлен в Коростышевскую райбольницу.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.