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2020 » Январь » 1517:20:20

Не справился с управлением: на автотрассе Житомир-Киев перевернулся микроавтобус

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Не справился с управлением: на автотрассе Житомир-Киев перевернулся микроавтобус

 В Житомирской области водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 января на 91 км автодороги Киев-Чоп.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполции Житомирской области.

"Предварительно, водитель автомобиля Ford Transit, 26-летний житель Ровенской области, двигаясь в направлении г. Киева, не справился с управлением и допустил столкновение с колесоотбойником, вследствие чего транспортное средство перевернулось", - информируют правоохранители.

В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля, 25-летний житель г. Ровно, который был доставлен в Коростышевскую райбольницу. 

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирщина, дтп, Киев-Чоп
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