В Житомирской области столкнулись легковушка и фура: с места ДТП госпитализировали одного из водителей

15 июня на трассе Киев-Чоп вблизи города Новоград-Волынский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Сегодня, около 16 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием легкового автомобиля и грузовика, которое произошло на объездной дороге Новограда-Волынского"
, - говорится в сообщении.
Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Сейчас движение на трассе частично затруднено. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения. Материалы ДТП оформляют следователи.
Фото: патрульная полиция