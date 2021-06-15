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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 15 » 16:40:28

В Житомирской области столкнулись легковушка и фура: с места ДТП госпитализировали одного из водителей

Сегодня, 16:40:28 490 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области столкнулись легковушка и фура: с места ДТП госпитализировали одного из водителей

 15 июня на трассе Киев-Чоп вблизи города Новоград-Волынский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и фуры. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня, около 16 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием легкового автомобиля и грузовика, которое произошло на объездной дороге Новограда-Волынского", - говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Сейчас движение на трассе частично затруднено. Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения. Материалы ДТП оформляют следователи.
 

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Киев-Чоп, Житомирщина
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