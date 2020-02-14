На трассе Житомир-Киев столкнулись легковушка и мопед: есть пострадавший

В Житомирской области легковушка сбила водителя мопеда, который внезапно выехал на главную дорогу. ДТП произошло вечером 13 февраля на 108 км автодороги Киев-Чоп в Коростышевском районе.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda, 29-летний житель г. Ровно, двигаясь в направлении г. Киев, столкнулся с мопедом под управлением 51-летнего жителя района.
В результате указанного происшествия водитель двухколесника получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.
"Все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП, выясняются в рамках начатого уголовного производства"
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