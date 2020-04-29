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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 29 » 10:41:32

Не справился с управлением: в ДТП на Житомирщине пострадали трое человек

Сегодня, 11:07:32 1057 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не справился с управлением: в ДТП на Житомирщине пострадали трое человек

 В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии травмировались три человека. Авария произошла 29 апреля около 7:45 на трассе Киев-Чоп недалеко от с. Калиновка.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, 35-летний житель Волынской области, двигаясь в направлении Киева, на 240 километре трассы Киев-Чоп не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля, 53-летняя и 34-летняя жительницы Волынской области, с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

"Сейчас идет установление всех обстоятельств ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - информирует полиция области.

Тэги: Житомирщина, дтп, Киев-Чоп
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