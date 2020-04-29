Не справился с управлением: в ДТП на Житомирщине пострадали трое человек

В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии травмировались три человека. Авария произошла 29 апреля около 7:45 на трассе Киев-Чоп недалеко от с. Калиновка.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, 35-летний житель Волынской области, двигаясь в направлении Киева, на 240 километре трассы Киев-Чоп не справился с управлением и столкнулся с отбойником.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля, 53-летняя и 34-летняя жительницы Волынской области, с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.
"Сейчас идет установление всех обстоятельств ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)"
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