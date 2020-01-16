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2020 » Январь » 1612:02:43

В Житомирской ОГА до сих пор не решили что делать с меховой фермой, которую закрыли в Сингурах

Сегодня, 12:11:43 760 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской ОГА до сих пор не решили что делать с меховой фермой, которую закрыли в Сингурах

 В облгосадминистрации состоялась встреча представителей общины села Сингуры и инвесторов. Цель собрания - найти точки соприкосновения и найти пути для решения ситуации, сложившейся вокруг фермы датского предпринимателя.

Инвестор уверяет общественность, что готов работать и ждет встречных шагов от общества для решения вопроса о функционировании его фермы на территории села.

Жители Сингуров настаивают на обеспечении экологической безопасности на территории их села и функционировании фермы в законодательном поле.
 

«Ситуацию изучим более подробно, разберемся и вместе найдем общее решение и выход. Подумаем, предложим варианты того, что можем сделать, как помочь и инвестору, и людям», - отметил первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко.


Как сообщалось, в Житомире активисты через суд добивались закрытия меховой фермы в селе Сингуры Житомирского района, поскольку считают, что норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений. Экологи также уверены, что работа фермы вредит окружающей среде. 5 ноября Житомирский окружной административный суд постановил временно закрыть меховую ферму.

Тэги: суд, норка, ОГА, Сингуры, ферма
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 14:21:26, Сегодня
0

....активисты через суд добивались закрытия меховой фермы...

Лучше бы добились не повышения стоимости проезда.
lg2013
2 lg (lg2013)   • 15:47:25, Сегодня
0

Ще одного інвестора виганяють з України.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 17:43:26, Сегодня
0

Живодера выгоняют
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