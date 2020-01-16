В облгосадминистрации состоялась встреча представителей общины села Сингуры и инвесторов. Цель собрания - найти точки соприкосновения и найти пути для решения ситуации, сложившейся вокруг фермы датского предпринимателя.
Инвестор уверяет общественность, что готов работать и ждет встречных шагов от общества для решения вопроса о функционировании его фермы на территории села.
Жители Сингуров настаивают на обеспечении экологической безопасности на территории их села и функционировании фермы в законодательном поле.
«Ситуацию изучим более подробно, разберемся и вместе найдем общее решение и выход. Подумаем, предложим варианты того, что можем сделать, как помочь и инвестору, и людям», - отметил первый заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко.
Как сообщалось, в Житомире активисты через суд добивались закрытия меховой фермы в селе Сингуры
Житомирского района, поскольку считают, что норковая ферма загрязняет окружающую среду, осуществляя свою деятельность без соответствующих разрешений. Экологи также уверены, что работа фермы вредит окружающей среде. 5 ноября Житомирский окружной административный суд постановил временно закрыть меховую ферму
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В Житомирской ОГА до сих пор не решили что делать с меховой фермой, которую закрыли в Сингурах
Лучше бы добились не повышения стоимости проезда.