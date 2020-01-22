«Проблемы есть. Решаем»: власти Житомира проверили, как работает бесконтактная оплата в общественном транспорте. ФОТО

"Вчера проверяли, как работает бесконтактная оплата на частных маршрутах №44, №5, №58, №1 и на троллейбусах №1, №1Б, №2 и №8. Согласен, проблемы есть. Решаем. Следовательно, было 6 видов карточек: 5 банковских и одна транспортная (е-билет).
По частных маршрутках: несколько секунд задержки с банковскими картами VISA и MasterCard (различные банки), транспортная - летает. Водители реагировали спокойно, самообслуживание.
В троллейбусах ситуация хуже. Ни в одном не удалось рассчитаться банковской карточкой у кондуктора. Только е-билетом. Кондукторы нервничают, советуют идти к валидатору. Понимают проблему, и в техподдержку не обращаются. Отсутствие коммуникации внутри.
Валидаторы на последних дверях не принимают банковские карточки. Но они и не должны, потому что предназначены исключительно для транспортных. На средних - в 99% случаев сработали все банковские карты. Только в одном троллейбусе пошла первая оплата, потом выдало ошибку и больше он не провел ни одной операции", - написал мэр Житомира.
"Мы больше двух лет готовились к этому проекту. Легче рассказывать, как должно быть, чем воплотить это на практике. В частности, научить людей и правильно коммуницировать с потребителями услуг. Так получилось, что Житомир - первый город в Украине, запустивший Е-билет. А первым всегда труднее. Еще раз спасибо за понимание, обратную связь и конструктивные замечания. Все учтем. Понимаю, что под этим постом снова будет много негатива где-то справедливого, где-то нет. Но лучше такая правда, чем хорошие проекты на бумаге. Работаем", - резюмировал Сухомлин.
Фото показательное. Автобус, 13.07 - 20 билетов, троллейбус 13.43 - 168, (не знаю, была у кондуктора пересменка или нет).
Может, что-то в консерватории подправить? Или сначала надо было проверить систему, и только после этого включать? А то получается, что "Житомир - первый город в Украине, запустивший Е-билет", но только он не работает.
пенсов нагнули
посв1дчення работают
отлично всё....