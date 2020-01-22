«Проблемы есть. Решаем»: власти Житомира проверили, как работает бесконтактная оплата в общественном транспорте. ФОТО

"Вчера проверяли, как работает бесконтактная оплата на частных маршрутах №44, №5, №58, №1 и на троллейбусах №1, №1Б, №2 и №8. Согласен, проблемы есть. Решаем. Следовательно, было 6 видов карточек: 5 банковских и одна транспортная (е-билет).



По частных маршрутках: несколько секунд задержки с банковскими картами VISA и MasterCard (различные банки), транспортная - летает. Водители реагировали спокойно, самообслуживание.



В троллейбусах ситуация хуже. Ни в одном не удалось рассчитаться банковской карточкой у ​​кондуктора. Только е-билетом. Кондукторы нервничают, советуют идти к валидатору. Понимают проблему, и в техподдержку не обращаются. Отсутствие коммуникации внутри.



Валидаторы на последних дверях не принимают банковские карточки. Но они и не должны, потому что предназначены исключительно для транспортных. На средних - в 99% случаев сработали все банковские карты. Только в одном троллейбусе пошла первая оплата, потом выдало ошибку и больше он не провел ни одной операции", - написал мэр Житомира.