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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 22 » 09:56:40

«Проблемы есть. Решаем»: власти Житомира проверили, как работает бесконтактная оплата в общественном транспорте. ФОТО

Сегодня, 09:56:40 411 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Проблемы есть. Решаем»: власти Житомира проверили, как работает бесконтактная оплата в общественном транспорте. ФОТО

 Власти Житомира 21 января проверили, как работает бесконтактная оплата проезда на частных маршрутах и ​​в троллейбусах. Под проверку попали маршрутки №44, №5, №58, №1 и троллейбусы №1, №1Б, №2 и №8.

Об этом 22 января на своей Facebook-странице сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Вчера проверяли, как работает бесконтактная оплата на частных маршрутах №44, №5, №58, №1 и на троллейбусах №1, №1Б, №2 и №8. Согласен, проблемы есть. Решаем. Следовательно, было 6 видов карточек: 5 банковских и одна транспортная (е-билет).

По частных маршрутках: несколько секунд задержки с банковскими картами VISA и MasterCard (различные банки), транспортная - летает. Водители реагировали спокойно, самообслуживание.

В троллейбусах ситуация хуже. Ни в одном не удалось рассчитаться банковской карточкой у ​​кондуктора. Только е-билетом. Кондукторы нервничают, советуют идти к валидатору. Понимают проблему, и в техподдержку не обращаются. Отсутствие коммуникации внутри.

Валидаторы на последних дверях не принимают банковские карточки. Но они и не должны, потому что предназначены исключительно для транспортных. На средних - в 99% случаев сработали все банковские карты. Только в одном троллейбусе пошла первая оплата, потом выдало ошибку и больше он не провел ни одной операции", - написал мэр Житомира.


По его словам, сбои в оплате начались после перестройки системы на новые тарифы. К концу недели ошибки обещают исправить.
 

"Мы больше двух лет готовились к этому проекту. Легче рассказывать, как должно быть, чем воплотить это на практике. В частности, научить людей и правильно коммуницировать с потребителями услуг. Так получилось, что Житомир - первый город в Украине, запустивший Е-билет. А первым всегда труднее. Еще раз спасибо за понимание, обратную связь и конструктивные замечания. Все учтем. Понимаю, что под этим постом снова будет много негатива где-то справедливого, где-то нет. Но лучше такая правда, чем хорошие проекты на бумаге. Работаем", - резюмировал Сухомлин.


С 10 января в Житомире официально повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщалось, стоимость проезда в маршрутках и автобусах теперь составляет 7 гривен, а в электротранспорте - 5 гривенЖитомиряне имеют возможность сэкономить, используя безналичные способы оплаты: банковские карты, проездные и Карту житомирянина. Ответы на самые распространенные вопросы об оплате проезда в общественном транспорте - по ссылке.











Тэги: Житомир, оплата проезда, маршрутки, проверка
Комментариев: 5
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 10:05:38, Сегодня
+1

Клоунадо.Пока тот Барыга Маршрутчик пробьет одну карточку,можно пешком дойти или сесть на 10 остальных проезжающих маршруток.
Antoshkin
2 АнтоN (Antoshkin)   • 10:19:42, Сегодня
+2

водієві не потрібно самому це робити! нехай повісить валідатор на доступному місці - і люди самі будуть оплачувати ) без участі водія це Гарно зроблено в 58 маршруті
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:22:33, Сегодня
+1

"Валидаторы на последних дверях не принимают банковские карточки. Но они и не должны," - это супер! Кстати, так уж заведено, что задние двери - именно для входа.

Фото показательное. Автобус, 13.07 - 20 билетов, троллейбус 13.43 - 168, (не знаю, была у кондуктора пересменка или нет).
Может, что-то в консерватории подправить? Или сначала надо было проверить систему, и только после этого включать? А то получается, что "Житомир - первый город в Украине, запустивший Е-билет", но только он не работает.
sharq
4 Юрий (sharq)   • 10:30:50, Сегодня
0

Я так в Киеве в трамвае искал как оплатить банковской карточкой. Так и проехал зайцем в итоге... Странные решения. Они то скорее всего из экономии, но лучше от этого не становится.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 10:40:42, Сегодня
0

мерроку няшка
пенсов нагнули
посв1дчення работают
отлично всё....
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