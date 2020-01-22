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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 22 » 14:46:17

Флаги, улыбки и цветы: как житомиряне отметили День соборности Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15:24:17 538 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Флаги, улыбки и цветы: как житомиряне отметили День соборности Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

 Сегодня, 22 января, когда украинцы отмечают День Соборности Украины, житомиряне создали традиционную «Живую цепь единства», символизируя неделимость Украины.

Среди собравшихся - много молодежи с желто-голубыми шариками и большими флагами, информирует городской совет.

В этом году празднуем 101-ю годовщину со дня провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. 22 января 1918 года IV Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость УНР. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был обнародован Универсал Директории Украинской Народной Республики - Акт Злуки об объединении украинских земель в единую Украину.

Представители руководства города и области, силовых структур, защитники Украины, общественность и духовенство прошлись по центру Житомир и совместно исполнили Государственный Гимн Украины.

Потом - возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни, склонив головы и минутой молчания почтили павших Героев.

Жители Житомирской городской ОТГ выражают благодарность живым и павшим борцам за Соборность нашего государства!











































ФОТО: Житомирский горсовет
Тэги: Житомир, день соборности
Комментариев: 4
Mira
1 Irina (Mira)   • 17:03:11, Сегодня
0

Госслужащих на улицу вывели?
А почему бы не возложить тогда цветы и к портретам погибших в АТО на аллее напротив Темпа? Там тоже портреты погибших наших земляков. Не уверена,что в день поминания киборгов там возлагали цветы,хотя там киборги есть. Или у нас герои только Небесная сотня, а погибшие на Донбассе уже никого не интересуют?
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 17:12:45, Сегодня
+1

У военных парадной формы нету? Чего они в робах и шапках-гандонках?
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 17:15:36, Сегодня
+2

Вот какой смысл этой показухи? Был бы кто-то кроме госслужащих и мэрии? Опять совок и показуха, интересно, сколько бы было реально народу тут
Mira
4 Irina (Mira)   • 17:18:13, Сегодня
0

Специально вывели чиновников в обеденный перерыв,показуху устроили.
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