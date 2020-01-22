Сегодня, 22 января, когда украинцы отмечают День Соборности Украины, житомиряне создали традиционную «Живую цепь единства», символизируя неделимость Украины.
Среди собравшихся - много молодежи с желто-голубыми шариками и большими флагами, информирует городской совет.
В этом году празднуем 101-ю годовщину со дня провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. 22 января 1918 года IV Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость УНР. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был обнародован Универсал Директории Украинской Народной Республики - Акт Злуки об объединении украинских земель в единую Украину.
Представители руководства города и области, силовых структур, защитники Украины, общественность и духовенство прошлись по центру Житомир и совместно исполнили Государственный Гимн Украины.
Потом - возложили цветы к памятному знаку Героям Небесной Сотни, склонив головы и минутой молчания почтили павших Героев.
Жители Житомирской городской ОТГ выражают благодарность живым и павшим борцам за Соборность нашего государства!
ФОТО: Житомирский горсовет
Флаги, улыбки и цветы: как житомиряне отметили День соборности Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
А почему бы не возложить тогда цветы и к портретам погибших в АТО на аллее напротив Темпа? Там тоже портреты погибших наших земляков. Не уверена,что в день поминания киборгов там возлагали цветы,хотя там киборги есть. Или у нас герои только Небесная сотня, а погибшие на Донбассе уже никого не интересуют?