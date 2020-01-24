Уволен директор Житомирского ликеро-водочного завода – Бунечко

Государственное управление делами уволило директора Житомирского ликеро-водочного завода Генриха Микаеляна. Об этом в Facebook заявил председатель Житомирской ОГА.
"Для решения конфликта, который произошел на Житомирском ликеро-водочном заводе, по вмешательству председателя областной государственной администрации, руководством Государственного управления делами был уволен Генрих Леванович Микаелян с должности директора предприятия"
, - написал Бунечко
.
Как сообщалось, на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация
: с конца октября предприятие не получает спирт для изготовления продукции, производство сократилось, а рабочие уже имеют долги по зарплате.
27 ноября на внеочередной сессии депутаты Житомирского горсовета обратились к президенту, Кабмину и руководству Государственного управления делами и попросили стабилизировать ситуацию на предприятии
. Из-за остановки завода более 400 человек остались без работы
.
Ну, не соглашусь! Если, есть сведения об уголовном преступлении, то, какая разница заявителю, о возможном наказании???