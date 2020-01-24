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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Январь » 24 » 15:35:34

Уволен директор Житомирского ликеро-водочного завода – Бунечко

Сегодня, 15:53:34 816 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Уволен директор Житомирского ликеро-водочного завода – Бунечко

 Государственное управление делами уволило директора Житомирского ликеро-водочного завода Генриха Микаеляна. Об этом в Facebook заявил председатель Житомирской ОГА.

"Для решения конфликта, который произошел на Житомирском ликеро-водочном заводе, по вмешательству председателя областной государственной администрации, руководством Государственного управления делами был уволен Генрих Леванович Микаелян с должности директора предприятия", - написал Бунечко.

Как сообщалось, на Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация: с конца октября предприятие не получает спирт для изготовления продукции, производство сократилось, а рабочие уже имеют долги по зарплате.

27 ноября на внеочередной сессии депутаты Житомирского горсовета обратились к президенту, Кабмину и руководству Государственного управления делами и попросили стабилизировать ситуацию на предприятии. Из-за остановки завода более 400 человек остались без работы.
Тэги: директор, Житомир, ликеро-водочный завод, увольнение
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:26:53, Сегодня
+1

Генрих Исакович Микелян-директор. А вы видели его виллу в Карловых Варах ? Когда введут растрельную статью? В Бердичеве в 80-х на мясокомбинате в колбасу подмешивали бумагу.для веса...тоннами., суд приговорил к 15 годам. В особо крупных размерах растрельная статья была. Они не дотянули до нее ровно килограм бумаги. А сегодня? Мешают в колбасу такое, что коты и собаки болеют раком. Тоже самое в молочку. в водку. Начальство действует по принцыпу: "Наше дело не рожать. сунул вынул и бежать". Кто в Чехию, кто в Англию, кто в Канаду. кто в США, кто в Австрию., а кто и в Россию. Как с гуся вода. пора вводить смертную статью.
bda
2 ДДД (bda)   • 18:35:42, Сегодня
+1

Ну, и, напишите на него заявление про уголовное преступление, если есть, что писАть. В, случае, если виновен - пусть, ответит по закону. А расстрел-то, у нас давно отменён - смысл, ждать, когда его введут?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:00:33, Сегодня
0

Пока не будет расстрельной статьи писАть бесполезно. Есть определенный круг чиновников который кормится с этих спирт-заводов.. в том числе и силовые структуры. И кому писать. им же ? Это касается всего. к примеру стадионы : Полесье и Спартак, дороги. медецина. транспорт, бьюджет. Недавно. несколько лет назад бьюджет Житомира был 176 миллионов, а в 2019- 3 186 269. 7 тис. грн. Три милиарда!. Да улицы должны быть золотыми. а тролейбусы от мерседеса и вольво. а они зонтики повесили на Михайловской. Переписывают детей, для того чтобы одних кормить. а других не кормить. Да возьми накорми всех детей без исключения трех разовым горячим питанием. для того . чтобы они не голодали. Жлобы.
bda
4 ДДД (bda)   • 19:14:55, Сегодня
0

"Пока не будет расстрельной статьи писАть бесполезно."
Ну, не соглашусь! Если, есть сведения об уголовном преступлении, то, какая разница заявителю, о возможном наказании???
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