В Житомире на 10% снизят тариф на отопление и горячую воду

В Житомире исполнительный комитет обязал предприятие «Житомиртеплокоммунэнерго» провести перерасчет за отопление для населения. Соответствующее решение поддержали сегодня, 31 января.
Речь идет об изменении размера начисления платы за тепловую энергию, услуги по центральному отоплению, централизованному снабжению горячей воды потребителям.
Изменения были поддержаны в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №17, по которому установлены новые цены на природный газ и Постановления Правительства №1082, которое было принято в декабре прошлого года. Причиной изменений является снижение стоимости природного газа.
Согласно решению исполкома коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" Житомирского городского совета обязано произвести перерасчет платы за тепловую энергию для всех групп потребителей и услуг по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для населения в январе 2020 года.
Соответствующие изменения будут отражены в платежных документах житомирян за январь, которые будут направлены в феврале 2020 года. Поэтому, платежки за январь для жителей города будут меньше в среднем на 10%.
А у нас еще где-то у населения централизованное горячее водоснабжение существует? Просто интересно.
http://zhzh.info/news/2019-01-09-38320