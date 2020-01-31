Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 31.01.2020    22:57:16
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 31 » 13:52:26

В Житомире на 10% снизят тариф на отопление и горячую воду

Сегодня, 14:00:26 1626 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире на 10% снизят тариф на отопление и горячую воду

 В Житомире исполнительный комитет обязал предприятие «Житомиртеплокоммунэнерго» провести перерасчет за отопление для населения. Соответствующее решение поддержали сегодня, 31 января.

Речь идет об изменении размера начисления платы за тепловую энергию, услуги по центральному отоплению, централизованному снабжению горячей воды потребителям.

Изменения были поддержаны в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №17, по которому установлены новые цены на природный газ и Постановления Правительства №1082, которое было принято в декабре прошлого года. Причиной изменений является снижение стоимости природного газа.

Согласно решению исполкома коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" Житомирского городского совета обязано произвести перерасчет платы за тепловую энергию для всех групп потребителей и услуг по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для населения в январе 2020 года.


Соответствующие изменения будут отражены в платежных документах житомирян за январь, которые будут направлены в феврале 2020 года. Поэтому, платежки за январь для жителей города будут меньше в среднем на 10%.
Тэги: отопление, тарифы, Житомир, горячая вода
Комментариев: 3
nGray
1 nGray (nGray)   • 14:10:24, Сегодня
+2

Это как те 30% от Кабмина, которые в Житомире стали еле-еле 18%? Так и эти "в среднем 10" может быть 2-3% станут.
А у нас еще где-то у населения централизованное горячее водоснабжение существует? Просто интересно.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 16:00:36, Сегодня
0

Отопление существует, а водоснабжение несколько лет назад было в районе Гормолзавода, сейчас нет.
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 20:37:09, Сегодня
0

Писали, що в деяких районах планують відновити централізоване гаряче водопостачання
http://zhzh.info/news/2019-01-09-38320
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus