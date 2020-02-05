Спасаясь от полиции молодой мужчина выпрыгнул из окна второго этажа и разбился насмерть

Вчера 4 февраля поздно вечером, в Бердичеве, во время семейного конфликта 35-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже и получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работали полицейские местного отделения, вызванные соседями из-за дебоша в доме.
"Сообщение о семейном конфликте поступило в полицию 4 февраля около 20:56 от 58-летней жительницы райцентра. Когда на место прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции местного отделения, заявительница сообщила, что сын уже успокоился (а именно он в состоянии агрессии из-за злоупотребления алкоголем угрожал ей), поэтому помощь правоохранителей не нужна.
Впрочем около полуночи в эту же ночь в полицию поступило второе сообщение от других жителей того же многоквартирного дома о дебоше в квартире предыдущей заявительницы. По словам соседей, сын женщины, находясь, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, снова дебоширит и угрожает ей топором и ножом", - говорится «Журналу Житомира» в сообщении.
На место происшествия выехали усиленные группы реагирования патрульной полиции Бердичевского отдела и Управления полиции охраны, которые на протяжении получаса вели переговоры с агрессивно настроенным человеком, который закрылся в квартире, и умоляли его успокоиться и выйти подобру-поздорову.
В момент, когда в помещение попали полицейские, мужчина бросил в них металлическую вешалку, а сам выпрыгнул в окно и через балкон перелез на пристенную газовую трубу. Далее он пытался передвигаться по ней, но не удержался и упал на металлический забор.
Полицейские сразу вызвали на место скорую помощь для госпитализации мужчины, однако полученная им травма оказалась несовместима с жизнью.
В настоящее время по данному факту начато уголовное производство. Также проводится проверка алгоритма действий полицейских.
О погибшем известно, что он ранее проходил лечение в специализированной больнице.
Напомним, в Житомире 10 октября прошлого года, 17-летний юноша выпрыгнул из окна квартиры на 6 этаже. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу.
Спасаясь от полиции молодой мужчина выпрыгнул из окна второго этажа и разбился насмерть