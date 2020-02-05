Спасаясь от полиции молодой мужчина выпрыгнул из окна второго этажа и разбился насмерть

"Сообщение о семейном конфликте поступило в полицию 4 февраля около 20:56 от 58-летней жительницы райцентра. Когда на место прибыли сотрудники группы реагирования патрульной полиции местного отделения, заявительница сообщила, что сын уже успокоился (а именно он в состоянии агрессии из-за злоупотребления алкоголем угрожал ей), поэтому помощь правоохранителей не нужна.



Впрочем около полуночи в эту же ночь в полицию поступило второе сообщение от других жителей того же многоквартирного дома о дебоше в квартире предыдущей заявительницы. По словам соседей, сын женщины, находясь, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, снова дебоширит и угрожает ей топором и ножом", - говорится «Журналу Житомира» в сообщении.