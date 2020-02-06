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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 6 » 08:15:20

За что теперь придется заплатить в больнице? Список платных медуслуг

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За что теперь придется заплатить в больнице? Список платных медуслуг

Больницы в Житомире теперь официально могут выставить вам счет за лечение. Существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату (в отличие от медуслуг, за которые платит Национальная служба здоровья Украины). Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин. Однако с начала медреформы в перечень добавили немало новых пунктов.

Так, за какие медуслуги житомирские больницы могут теперь просить деньги?
 

От массажа до лечения сексуальных расстройств

Больницы могут предлагать пациентам дополнительные медуслуги и брать за них деньги. Их стоимость определяет само медицинское учреждение. Как правило, это услуги, без которых здоровью и жизни человека ничего не угрожает. Например, косметологическая помощь, массаж и бальнеологические процедуры (лечение минеральными водами или грязями).

Среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами.

Деньги возьмут за анонимное лечение пациентов с болезнями, которые передаются половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Сюда не относятся обследования на ВИЧ и СПИД – они покрываются программой медицинских гарантий. Также в перечне – лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона.

 

Консультации врача и обследования будет платным

 

Какие еще услуги в больницах платные:

  • лечение заикания у взрослых;
  • консультирование и лечение пациентов с голосовыми расстройствами и заболеваниями голосового аппарата;
  • искусственное прерывание беременности, кроме абортов по медицинским и социальным показаниям;
  • медосмотры для получения визы; профосмотры при принятии на работу и для получения водительского удостоверения; на ношение оружия и периодические профосмотры;
  • протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное;
  • коррекция зрения при помощи очков и контактных линз;
  • стоматологическая помощь;
  • пребывание в стационаре родителей для присмотра за ребенком старше шести лет, если состояние больного ребенка не критическое;
  • санаторно-курортные услуги;
  • профилактические прививки перед выездом за границу;
  • прививки вне календаря профилактических прививок;
  • диагностика, профилактика и лечение в кабинетах нетрадиционной и народной медицины;
  • продажа компонентов и препаратов, изготовленных из донорской крови;
  • выдача бланков личной медицинской книжки;
  • выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни;
  • продажа радиофармпрепаратов.


Все перечисленные медуслуги платные не первый год. Большинство из них находятся в списке платных услуг с 1996 года. Однако с началом медицинской реформы их расширили.
 

Что добавили в список платных медуслуг

В Украине с 1 апреля запускается программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в больницах, за которые заплатит Национальная служба здоровья Украины. Пациентам придется соблюдать некоторые правила, чтобы получать медицинские услуги бесплатно. Поэтому в список платных услуг добавили:

  • лабораторные, диагностические и консультационные услуги по обращению пациента без направления врача. (Чтобы лечиться бесплатно, надо получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация).


При этом без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также не нужно направление к стоматологу (но бесплатными его услуги не будут – государство оплатит стоматологические услуги только детям до 16 лет). Бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.

  • медпомощь больным на дому, в частности с применением телемедицины. (С помощью телемедицины, например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациенту и отправить кардиологу в электронном виде, а тот удаленно напишет свое заключение и даст консультацию);
  • медобслуживание по договору со страховыми организациями;
  • медобслуживание для иностранцев;
  • микробиологические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, токсикологические или физические исследования, которые не относятся к медицинской помощи населению;
  • медобслуживание без направления в научно-исследовательские учреждения Национальной академии медицинских наук;
  • помощь в медучреждениях при МВС.


При этом платных услуг в больнице не может быть более 20% от объема всех медуслуг. Об этом говорится в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Эта норма будет действовать до 2024 года – затем платных услуг может стать больше.
 

За что заплатит государство

Национальная служба здоровья заплатит за все, что входит в программу медицинских гарантий. Это первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и реабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.

 

Консультации врача и обследования - что будет платным

 

Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить больницам по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

За что заплатит НСЗУ

  • острый мозговой инсульт и инфаркт миокарда;
  • роды;
  • помощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
  • амбулаторное лечение у узких врачей;
  • хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций;
  • диагностика и лечение онкозаболеваний;
  • психиатрическая помощь;
  • лечение туберкулеза;
  • диагностика и лечение людей с ВИЧ;
  • паллиативная медпомощь.


Требовать доплатить или докупить что-то медучреждения не могут. Это будет нарушением договора с НСЗУ и больница рискует потерять финансирование. Поэтому, если медики будут просить доплатить за то, что платит НСЗУ, – нужно звонить на горячую линию 16-77.

Виталий Андроник, газета Сегодня

Тэги: больница, медицина, тарифы, медреформа
Комментариев: 8
google
1 Гугиль (google)   • 09:51:35, Сегодня
0

"выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни;"
А что есть электронная база где все история хранится??!

В развитых странах, на примере одной, есть ЭЛЕКТРОННАЯ база, куда вносится все заключения врачей независимо от клиники и врача...А у тебя есть доступ к этой электронной базе, когда хочешь тогда смотришь, нужно - можно распечатать. и самое важное - доступ к базе БЕСПЛАТНЫЙ.

В Польше Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)
В Германии Elektronische Gesundheitsakte
И даже в России Электронная медицинская карта
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:35:34, Сегодня
-5

А в Украине майдан и воры в вышиванках у власти, красиво поющие гимн.
Месть_королевы_Анны
6 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 13:51:12, Сегодня
-2

Где они там его красиво поют? Мычащее стадо.
melan
3 melan (melan)   • 10:49:57, Сегодня
-4

конченая страна....
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 11:14:28, Сегодня
-3

а грош1 успеют за пациентом?
наличные в карман доктору всегда успевают....
Marek
5 Стас (Marek)   • 11:58:14, Сегодня
+1

Узнайте сколько стоит справка с морга и Вы ох...
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:09:11, Сегодня
0

А в Конституции записано , что у нас в Украине бесплатная медецина.
Месть_королевы_Анны
8 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 16:11:35, Сегодня
-3

Кому интересно, что в этой бумажке, об которую вытирают ноги все кому не лень, написано?
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