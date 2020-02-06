За что теперь придется заплатить в больнице? Список платных медуслуг

Больницы в Житомире теперь официально могут выставить вам счет за лечение. Существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату (в отличие от медуслуг, за которые платит Национальная служба здоровья Украины). Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин. Однако с начала медреформы в перечень добавили немало новых пунктов.
Так, за какие медуслуги житомирские больницы могут теперь просить деньги?
Больницы могут предлагать пациентам дополнительные медуслуги и брать за них деньги. Их стоимость определяет само медицинское учреждение. Как правило, это услуги, без которых здоровью и жизни человека ничего не угрожает. Например, косметологическая помощь, массаж и бальнеологические процедуры (лечение минеральными водами или грязями).
Среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами.
Деньги возьмут за анонимное лечение пациентов с болезнями, которые передаются половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Сюда не относятся обследования на ВИЧ и СПИД – они покрываются программой медицинских гарантий. Также в перечне – лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона.
Все перечисленные медуслуги платные не первый год. Большинство из них находятся в списке платных услуг с 1996 года. Однако с началом медицинской реформы их расширили.
В Украине с 1 апреля запускается программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в больницах, за которые заплатит Национальная служба здоровья Украины. Пациентам придется соблюдать некоторые правила, чтобы получать медицинские услуги бесплатно. Поэтому в список платных услуг добавили:
При этом без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также не нужно направление к стоматологу (но бесплатными его услуги не будут – государство оплатит стоматологические услуги только детям до 16 лет). Бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.
При этом платных услуг в больнице не может быть более 20% от объема всех медуслуг. Об этом говорится в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Эта норма будет действовать до 2024 года – затем платных услуг может стать больше.
Национальная служба здоровья заплатит за все, что входит в программу медицинских гарантий. Это первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и реабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.
Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить больницам по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.
Требовать доплатить или докупить что-то медучреждения не могут. Это будет нарушением договора с НСЗУ и больница рискует потерять финансирование. Поэтому, если медики будут просить доплатить за то, что платит НСЗУ, – нужно звонить на горячую линию 16-77.
Виталий Андроник, газета Сегодня
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