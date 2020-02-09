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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 9 » 00:33:27

Маршрутка Житомир-Киев с пассажирами протаранила автомобиль такси. ФОТО

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Маршрутка Житомир-Киев с пассажирами протаранила автомобиль такси. ФОТО

 В субботу, 8 февраля, в Киеве на Житомирской трассе произошло ДТП. Авария случилась в столице во второй половине дня недалеко от автостанции Дачная.

По предварительной версии, посреди дороги остановилось машина такси «Дачия», которая направлялась в сторону центра города и была без пассажиров. Вероятно, причиной остановки стали технические проблемы. 

Через какое- то время в нее на полном ходу врезалась маршрутка «Житомир — Киев».

После мощного удара «Дачию» отбросило в правую полосу и развернуло на 180 градусов. 33-летнего водителя в критическом состоянии госпитализировали.

Известно, что в маршрутке находилось 10 пассажиров. Никто из них не пострадал, как и ее водитель.






Тэги: маршрутка, дтп, Житомир-Киев
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