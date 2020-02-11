«Житомирводоканал» запустил новый сайт для передачи показателей счетчиков

"В старом кабинете нельзя было передавать показатели без изменений. С проблемами сталкивались абоненты, которые заменили приборы учета воды: они не могли передать показатели, ибо были меньше предыдущих. В новом кабинете можно передавать показатели без изменений. В нем зафиксированы данные по каждому отдельному счетчику, а поэтому те абоненты, которые меняют приборы учета воды, не сталкиваются с трудностями при передаче показателей через сайт", - отметила Снежана Герасимчук.