«Житомирводоканал» запустил новый сайт для передачи показателей счетчиков

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" модернизировало сайт личного кабинета пользователей и отныне передать показатели по счетчикам будет удобнее. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью КП "Житомирводоканал" Снежана Герасимчук во время брифинга в городском совете.
"В старом кабинете нельзя было передавать показатели без изменений. С проблемами сталкивались абоненты, которые заменили приборы учета воды: они не могли передать показатели, ибо были меньше предыдущих. В новом кабинете можно передавать показатели без изменений. В нем зафиксированы данные по каждому отдельному счетчику, а поэтому те абоненты, которые меняют приборы учета воды, не сталкиваются с трудностями при передаче показателей через сайт", - отметила Снежана Герасимчук.
Отмечено, что в прошлом кабинете за 2 года было зарегистрировано 8000 абонентов, а в обновленном - 11000 за 2 месяца.
Каждый абонент может воспользоваться автоматической системой обслуживания в режиме реального времени через онлайн-сервис водоканала
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С пошаговой инструкцией по использованию личным кабинетом можно ознакомиться по ссылке
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