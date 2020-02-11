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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 11 » 15:52:27

«Житомирводоканал» запустил новый сайт для передачи показателей счетчиков

Сегодня, 16:09:27 1257 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Житомирводоканал» запустил новый сайт для передачи показателей счетчиков

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" модернизировало сайт личного кабинета пользователей и отныне передать показатели по счетчикам будет удобнее. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью КП "Житомирводоканал" Снежана Герасимчук во время брифинга в городском совете.
 

"В старом кабинете нельзя было передавать показатели без изменений. С проблемами сталкивались абоненты, которые заменили приборы учета воды: они не могли передать показатели, ибо были меньше предыдущих. В новом кабинете можно передавать показатели без изменений. В нем зафиксированы данные по каждому отдельному счетчику, а поэтому те абоненты, которые меняют приборы учета воды, не сталкиваются с трудностями при передаче показателей через сайт", - отметила Снежана Герасимчук.


Отмечено, что в прошлом кабинете за 2 года было зарегистрировано 8000 абонентов, а в обновленном - 11000 за 2 месяца.

Каждый абонент может воспользоваться автоматической системой обслуживания в режиме реального времени через онлайн-сервис водоканала.

С пошаговой инструкцией по использованию личным кабинетом можно ознакомиться по ссылке.

Тэги: счетчик, показатели, Житомир, водоканал
Комментариев: 2
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 17:20:47, Сегодня
+3

Толку.Передаешь показания одни (вовремя)-они пишут в платежках совсем другие(уменьшенное количество кубов ).Особенно неприятно ,когда в следующем месяце дорожает вода и ты должен за неучтенные кубы прошлого месяца уже по новой цене .
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 17:59:10, Сегодня
+1

В перший місяць роботи у них стався збій, внаслідок чого прийшли некоректні рахунки. І це стало відомо лише після телефонного дзвінка туди
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