Стали известны детали трагедии под Житомиром: в совершении ДТП подозревается военный

Майор Национальной гвардии подозревается в том, что, находясь за рулем, сбил пешехода и оставил его умирать на дороге в пригороде Житомира. По информации военной прокуратуры Житомирского гарнизона, автомобиль, который 1 февраля смертельно травмировал мужчину на автодороге Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района, принадлежит военному.
По информации издания 20 хвилин
, в процессе расследования ДТП правоохранители установили, что автомобиль принадлежит нацгвардейцу, поэтому дело передали в Государственное бюро расследований.
Как сообщал «Журнал Житомира
», погибшим в результате ДТП оказался 24-летний житель Житомира Владислав Лютик
. По словам друзей погибшего, он звонил им в 4 утра 1 февраля и просил вызвать такси, а также говорил, что не помнит, как оказался в Глубочице. Известно, что вечером перед смертью Владислав с друзьями употреблял спиртное.
Виновник аварии, который смертельно травмировал 24-летнего парня, утверждает, что Владислав Лютик появился на дороге неожиданно и отреагировать на это было невозможно. Также неизвестно, был ли майор Нацгвардии в нетрезвом состоянии. Расследование дела продолжается. Правоохранители собирают доказательства вины водителя, чтобы сообщить ему о подозрении.
«На данный момент установлено лицо, которое может быть причастно к совершению данного ДТП. Однако мы нигде никому не комментировали, что человека сбил именно майор Нацгвардии. Такой информации на данный момент нет. Мы везде даем комментарий, что действительно, в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где погиб человек 95-го года в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года возле села Глубочица. После проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена вероятная причастность к данному преступлению военнослужащего. В связи с этим, следствие было передано из гражданской в военную прокуратуру, а само следствие проводится ГБР в Хмельницком. На данный момент проводятся следственные действия, еще идут экспертизы. Также в настоящее время еще не сообщено лицу о подозрении»
, - сообщил и.о. военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк.
Стали известны детали трагедии под Житомиром: в совершении ДТП подозревается военный
Тут на 100% согласен.
"Какойто странный майор....наверное на Майдане людей убивал и вошло в привычку"
Надо в него бросить коктейль Молотова, как вы бросали в силовиков на майдане, пусть сгорит нафиг огненной местью им. А. Коцюбки
Разве для УГОЛОВНОГО кодекса военный преступник отличается от гражданского? Чем?