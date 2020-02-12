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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 12 » 11:27:51

Стали известны детали трагедии под Житомиром: в совершении ДТП подозревается военный

Сегодня, 11:50:51 1228 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стали известны детали трагедии под Житомиром: в совершении ДТП подозревается военный

 Майор Национальной гвардии подозревается в том, что, находясь за рулем, сбил пешехода и оставил его умирать на дороге в пригороде Житомира. По информации военной прокуратуры Житомирского гарнизона, автомобиль, который 1 февраля смертельно травмировал мужчину на автодороге Киев-Чоп возле села Глубочица Житомирского района, принадлежит военному.

По информации издания 20 хвилин, в процессе расследования ДТП правоохранители установили, что автомобиль принадлежит нацгвардейцу, поэтому дело передали в Государственное бюро расследований.

Как сообщал «Журнал Житомира», погибшим в результате ДТП оказался 24-летний житель Житомира Владислав Лютик. По словам друзей погибшего, он звонил им в 4 утра 1 февраля и просил вызвать такси, а также говорил, что не помнит, как оказался в Глубочице. Известно, что вечером перед смертью Владислав с друзьями употреблял спиртное.



Виновник аварии, который смертельно травмировал 24-летнего парня, утверждает, что Владислав Лютик появился на дороге неожиданно и отреагировать на это было невозможно. Также неизвестно, был ли майор Нацгвардии в нетрезвом состоянии. Расследование дела продолжается. Правоохранители собирают доказательства вины водителя, чтобы сообщить ему о подозрении.

«На данный момент установлено лицо, которое может быть причастно к совершению данного ДТП. Однако мы нигде никому не комментировали, что человека сбил именно майор Нацгвардии. Такой информации на данный момент нет. Мы везде даем комментарий, что действительно, в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где погиб человек 95-го года в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года возле села Глубочица. После проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена ​​вероятная причастность к данному преступлению военнослужащего. В связи с этим, следствие было передано из гражданской в ​​военную прокуратуру, а само следствие проводится ГБР в Хмельницком. На данный момент проводятся следственные действия, еще идут экспертизы. Также в настоящее время еще не сообщено лицу о подозрении», - сообщил и.о. военного прокурора Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк.
Тэги: Военный, дтп, сбил насмерть, расследование
Комментариев: 4
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:05:43, Сегодня
+1

Будет второй Кропачев. Замнут постепенно.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:07:51, Сегодня
+1

Сбил пацана, а оказать помощь это святое. Какойто странный майор....наверное на Майдане людей убивал и вошло в привычку
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 14:25:11, Сегодня
-2

"Сбил пацана, а оказать помощь это святое."

Тут на 100% согласен.

"Какойто странный майор....наверное на Майдане людей убивал и вошло в привычку"

Надо в него бросить коктейль Молотова, как вы бросали в силовиков на майдане, пусть сгорит нафиг огненной местью им. А. Коцюбки
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 17:19:52, Сегодня
0

Я не понимаю, почему обычное уголовное преступление расследует военная прокуратура.
Разве для УГОЛОВНОГО кодекса военный преступник отличается от гражданского? Чем?
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