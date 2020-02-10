Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Житомирской области проводит досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Toyota Highlander под управлением депутата Житомирского облсовета Дмитрия Кропачова (председатель фракции ВО "Батькивщина").
Об этом сообщает сайт Житомир инфо
, который отправил информационный запрос в прокуратуру Житомирской области.
"Відділом розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000312 від 25.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля "TOYOTA Highlander" під керуванням водія Кропачова Д.І. в результаті якої загинула пішохід Бучинська О.З. процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Житомирської області"
, - говорится в ответе и на запрос.
Наказание по указанной статье - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В прокуратуре добавляют, что другая информация относительно расследования сейчас с ограниченным доступом и обнародованию не подлежит.
Напомним, 24 ноября 2018 года депутат облсовета Дмитрий Кропачов за рулем своего автомобиля Toyota Highlander
сбил насмерть пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Позже стало известно, что депутату областного совета не предъявили обвинения по делу
о смертельном ДТП. 11 февраля 2019 года Кропачов впервые прокомментировал смертельную аварию
.
Житомирская полиция до сих пор расследует ДТП, в котором депутат насмерть сбил женщину