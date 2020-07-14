В деле Кропачова уже завершили все экспертизы – прокурор Житомирщины

Правоохранители завершили все экспертизы по делу об аварии с участием депутата Житомирского областного совета Дмитрия Кропачова, который в ноябре 2018 года насмерть сбил женщину.
Об этом в интервью сайту Житомир инфо
сказал прокурор Житомирской области Олег Василив.
"Там были экспертизы, но они уже завершились. Когда будет подозрение - мы это осветим в средствах массовой информации"
, - сказал Олег Василив.
Он также отметил, что лично изучал материалы уголовного производства.
"С коллегами из полиции проводили совместные совещания - там есть очень много вопросов, которые его (Кропачова) не "отбеливают". У меня есть свое видение, я здесь никого не оберегаю, все делаю по закону, депутат это или нет, если совершил преступление - подозрение", - отметил прокурор.
Как сообщал "Журнал Житомира
", утром 26 ноября 2018 года пресс-служба ГУНП сообщила, что водитель автомобиля Toyota Highlander, 38-летний житель Житомира, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.
Вскоре удалось выяснить, что за рулем автомобиля Toyota был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачов
. В декабре 2018-го депутату не предъявили обвинения по делу о смертельном ДТП и он проходит по ней как свидетель. В феврале 2019 года "братья" Корчинского испортили Дмитрию Кропачову выпуск из академии, облили его зеленкой и выкрикивали "Убийцу на нары!"
. В конце мая 2020 года расследование продлили еще на полгода
- до 25 ноября.