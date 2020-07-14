Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 14 » 14:49:10

В деле Кропачова уже завершили все экспертизы – прокурор Житомирщины

Сегодня, 15:07:10 1108 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В деле Кропачова уже завершили все экспертизы – прокурор Житомирщины

 Правоохранители завершили все экспертизы по делу об аварии с участием депутата Житомирского областного совета Дмитрия Кропачова, который в ноябре 2018 года насмерть сбил женщину.

Об этом в интервью сайту Житомир инфо сказал прокурор Житомирской области Олег Василив.

"Там были экспертизы, но они уже завершились. Когда будет подозрение - мы это осветим в средствах массовой информации", - сказал Олег Василив.

Он также отметил, что лично изучал материалы уголовного производства.
 

"С коллегами из полиции проводили совместные совещания - там есть очень много вопросов, которые его (Кропачова) не "отбеливают". У меня есть свое видение, я здесь никого не оберегаю, все делаю по закону, депутат это или нет, если совершил преступление - подозрение", - отметил прокурор.



Как сообщал "Журнал Житомира", утром 26 ноября 2018 года пресс-служба ГУНП сообщила, что водитель автомобиля Toyota Highlander, 38-летний житель Житомира, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.

Вскоре удалось выяснить, что за рулем автомобиля Toyota был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачов. В декабре 2018-го депутату не предъявили обвинения по делу о смертельном ДТП и он проходит по ней как свидетель. В феврале 2019 года "братья" Корчинского испортили Дмитрию Кропачову выпуск из академии, облили его зеленкой и выкрикивали "Убийцу на нары!". В конце мая 2020 года расследование продлили еще на полгода - до 25 ноября.
Тэги: дтп, Кропачов, расследование
Комментариев: 5
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 15:58:28, Сегодня [Материал]
+8

Был бы какой-то левый Вася, уже 1,5 года как сидел бы. А тут мусолят 2 года с экспертизами и всё равно ж не посадят.
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:59:16, Сегодня [Материал]
+5

Леонід Черновецький, який успішно збив насмерть двох людей, успішно двічі обирався мером Києва і успішно розікрав місто з командою молодих мародерів - дивиться з субтропіків Грузії на ваші експертизи, як на лайно.
melan
3 melan (melan)   • 16:20:43, Сегодня [Материал]
+5

цирк продолжается.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 17:32:46, Сегодня [Материал]
+4

Ну почему же? Просто все подошло к финалу: наконец-то официально признают невиновным и человек сможет и дальше жить и заниматься политической деятельностью, а то все клятые оппоненты и рука Кремля не дают барину жить спокойно, обвиняя его.
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 23:39:12, Сегодня [Материал]
0

если уже экспертизы готовы, сколько можно по закону тянуть с "подозрением"?
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