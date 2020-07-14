В деле Кропачова уже завершили все экспертизы – прокурор Житомирщины

"С коллегами из полиции проводили совместные совещания - там есть очень много вопросов, которые его (Кропачова) не "отбеливают". У меня есть свое видение, я здесь никого не оберегаю, все делаю по закону, депутат это или нет, если совершил преступление - подозрение", - отметил прокурор.