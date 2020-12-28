Депутату Кропачову объявили подозрение в совершении смертельного ДТП

"Итак, досудебное расследование по делу о ДТП завершилось, и я получил статус подозреваемого, что опровергает слухи о "замял за энную сумму". Мне дали время на ознакомление с материалами дела (4 тома). Я понял, почему так долго длилось следствие: экспертизы неоднозначны и не позволяют категорически утверждать о наличии/отсутствии прямой причинной связи между моими действиями и причинением смерти пешеходу. Осознавая, что любой водитель несет ответственность, считаю себя виновным, потому что превысил разрешенную в населенном пункте скорость и двигался 80 -90 км/ч (разрешенная скорость - до 50 км/ч). Однако адвокат отмечает, что ситуация неоднозначная о том, мог ли я избежать последствий или нет и связано ли это с нарушением правил дорожного движения. Иными словами, имеется или отсутствует состав преступления. Истину может установить только суд", - отметил депутат.

"Пешехода я видел, однако не ожидал именно такого развития событий. Давать оценку действиям пешехода считаю некорректным. Свидетельство предоставил, они публиковались и в СМИ. Пешеход был вне пешеходного перехода. Продолжительность расследования была не в мою пользу, потому что на этом постоянно делались какие-то спекуляции. Я - законопослушный гражданин, нигде не прячусь и живу достаточно публичной жизнью. Насколько понимаю, согласно Уголовно-процессуальному кодексу на следствие отведено 18 месяцев. При проведении экспертиз этот срок останавливается. При объявлении подозрения есть срок, в который надо передать дело в суд. Он ограничивает следствие: меня держали в статусе свидетеля, чтобы провести все следственные действия и необходимые экспертизы для обоснования подозрения. Преступление, в котором меня подозревают, является тяжелым, однако оно неумышленное. Все, кто садится за руль, не застрахованы от нарушения правил дорожного движения и страшных последствий. Я не избегаю ответственности. Однако, как все граждане, имею право на юридическую защиту и справедливый суд. Также напоминаю о презумпции невиновности", - пишет Дмитрий Кропачов.