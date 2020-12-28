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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 28 » 16:28:42

Депутату Кропачову объявили подозрение в совершении смертельного ДТП

28.12.2020, 16:30:42 2238 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутату Кропачову объявили подозрение в совершении смертельного ДТП

 Депутату Житомирского областного совета Дмитрию Кропачову объявили подозрение в совершении смертельного ДТП. Досудебное расследование по делу длилось два года. Об этом на своей Facebook-странице сообщил сам Кропачов.
 

"Итак, досудебное расследование по делу о ДТП завершилось, и я получил статус подозреваемого, что опровергает слухи о "замял за энную сумму". Мне дали время на ознакомление с материалами дела (4 тома). Я понял, почему так долго длилось следствие: экспертизы неоднозначны и не позволяют категорически утверждать о наличии/отсутствии прямой причинной связи между моими действиями и причинением смерти пешеходу. Осознавая, что любой водитель несет ответственность, считаю себя виновным, потому что превысил разрешенную в населенном пункте скорость и двигался 80 -90 км/ч (разрешенная скорость - до 50 км/ч). Однако адвокат отмечает, что ситуация неоднозначная о том, мог ли я избежать последствий или нет и связано ли это с нарушением правил дорожного движения. Иными словами, имеется или отсутствует состав преступления. Истину может установить только суд", - отметил депутат.


Кропачов обещает обнародовать результаты предварительного расследования и предоставить доказательства, что анализы из нескольких медицинских учреждений показали отсутствие в его организме наркотических веществ и алкоголя.
 

"Пешехода я видел, однако не ожидал именно такого развития событий. Давать оценку действиям пешехода считаю некорректным. Свидетельство предоставил, они публиковались и в СМИ. Пешеход был вне пешеходного перехода. Продолжительность расследования была не в мою пользу, потому что на этом постоянно делались какие-то спекуляции. Я - законопослушный гражданин, нигде не прячусь и живу достаточно публичной жизнью. Насколько понимаю, согласно Уголовно-процессуальному кодексу на следствие отведено 18 месяцев. При проведении экспертиз этот срок останавливается. При объявлении подозрения есть срок, в который надо передать дело в суд. Он ограничивает следствие: меня держали в статусе свидетеля, чтобы провести все следственные действия и необходимые экспертизы для обоснования подозрения. Преступление, в котором меня подозревают, является тяжелым, однако оно неумышленное. Все, кто садится за руль, не застрахованы от нарушения правил дорожного движения и страшных последствий. Я не избегаю ответственности. Однако, как все граждане, имею право на юридическую защиту и справедливый суд. Также напоминаю о презумпции невиновности", - пишет Дмитрий Кропачов.


Он также отмечает, что потерпевшие не имеют к нему моральных и материальных претензий.


Как сообщал "Журнал Житомира", утром 26 ноября 2018 года пресс-служба ГУНП сообщила, что водитель автомобиля Toyota Highlander, 38-летний житель Житомира, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.

Вскоре удалось выяснить, что за рулем автомобиля Toyota был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачов. В декабре 2018-го депутату не предъявили обвинения по делу о смертельном ДТП и он проходит по ней как свидетель. В феврале 2019 года "братья" Корчинского испортили Дмитрию Кропачову выпуск из академии, облили его зеленкой и выкрикивали "Убийцу на нары!". В конце мая 2020 года расследование продлили еще на полгода - до 25 ноября. В июле 2020 года стало известно, что в деле Кропачова завершили все экспертизы.
Тэги: расследование, дтп, Кропачов
Комментариев: 16
priatel
1 Андрей (priatel)   • 17:00:57, 28.12.2020 [Материал]
+4

Не прошло и два года и ВУАЛЯ!!!!Подозрение.
Не смешите такими новостями...
bda
2 ДДД (bda)   • 17:38:50, 28.12.2020 [Материал]
+1

"...досудебное расследование по делу о ДТП завершилось..." согласно п.5 ч.1 ст.3 КПК Украины, в данном случае, досудебное расследование закончится с момента направления в суд обвинительного акта. На период ознакомления - оно приостановлено. Ну, а, далее, суд, который будет длиться 1,5-2 года...
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 17:40:48, 28.12.2020 [Материал]
0

Хм...Текст адекватный. Читать приятно. Но лучше бы не превышал - тогда и сомнений не было виноват или нет.
bda
4 ДДД (bda)   • 17:46:17, 28.12.2020 [Материал]
+1

Ну, даже, не превышая скоростной режим, но, при этом сбить человека на пешеходном переходе, согласитесь - виноват водитель, обычно. Имею ввиду ОБЫЧНЫХ водителей...
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 19:37:51, 28.12.2020 [Материал]
-1

смею уточнить, что не виноват, а обвинят водителя.
а дальше вопрос - "мав техничну можлывисть зупынытысь" или "нэ мав"
bda
10 ДДД (bda)   • 07:59:45, Вчера [Материал]
-1

в большинстве случаев, таки, именно, оказывается виноват.
starix
6 max starkov (starix)   • 22:46:25, 28.12.2020 [Материал]
+2

Все, кто садится за руль, не застрахованы от нарушения правил дорожного движения и страшных последствий.
--------------
он хоть читал какую херню написал?))))
Ивасик
9 Телесик (Ивасик)   • 01:56:34, Вчера [Материал]
+2

В чем чушь то? Каким бы ты супер-пупер правильным ни был, рано или поздно может выстрелить человеческий фактор (зазевался, задумался и т.п.) и привет ДТП. Если коротко - все мы люди, и любой может ошибиться. Я его конечно не оправдываю, но никто из нас не может быть ни в чем уверен на 100%. Вы можете 40 лет ездить без нарушений, и на 41 год вождения просто не повезло и случай сыграл с вами злую шутку. Все может быть.
starix
11 max starkov (starix)   • 10:05:59, Вчера [Материал]
+1

сбить (убить) человека на пешеходном переходе и называть что "никто не застрахован от такого" - это дичь. Я допускаю что можно слегка зацепить, подрезать. но сбить и убить - от такого я точно застрахован, надо быть слепошарым идиотом.

это как после массового расстрела сказать что никто не застрахован от плохого настроения.
RaID
13 Сергій (RaID)   • 11:43:32, Вчера [Материал]
+1

Впевнений, так само думали і всі інші хто регулярно попадає у всякі підбірки ДТП. Вони думали що треба бути "слепошарым идиотом" щоб таке сталось, а виявляється ніт, треба просто думати що інші ідіоти сліпі, а я ніт. Але як бачимо буває складаються обставити сильніші за досвід будь якого водія і які доводять протилежне і той хто думав що інші ідіоти стає ним сам. На просторах ютубу можна знайти ДТП з будь якими обставинами.
bobrikov
7 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 23:21:32, 28.12.2020 [Материал]
+5

он ехал со скоростью 160 наверно... тело человека разорвало на части, пишет виноват или нет.... збил на зебре человека, обычного давно бы посадили...... с такими по другому решать надо, т.к. правосудие на него не распространяется.... наверно хотят условно еще дать
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 01:53:31, Вчера [Материал]
+5

Только все граждане не имеют такого права 2 года быть в статусе свидетеля, их просто быстро признают виновными, и экспертизы быстро проводятся и т.п.
Ну что же, дождемся теперь решение суда. И мы даже не удивимся, если вдруг кто-то не уложится в сроки, где-то что-то не так оформят, кто-то отзовет обвинение и т.д., и вот он святой человек живет беззаботной жизнью, и будет нам всем рассказывать, что есть на белом свете честный и гуманный суд)
ZVEZDA
12 Житомирянин (ZVEZDA)   • 11:21:18, Вчера [Материал]
+1

Брехло. При 90 км/год. люди не розриває навпіл!
MAS-ter
14 Mast (MAS-ter)   • 19:57:58, Вчера [Материал]
0

Была б Юлия Владимировна взаправду за людей - гнала б в шею таких как Кропачев и Розенблат. Но Юлия очень жадная. Поэтому плодит лозинских, кропачевых, розенблатов, королевских и прочих сволочей.
Mira
15 Irina (Mira)   • 21:37:18, Вчера [Материал]
0

Обратили внимание на то ,* что потерпевшие не имеют к нему моральных и материальных претензий* ? Вот на этом и будет все построено в суде.
pushistik13
16 Пушистик (pushistik13)   • 22:25:32, Вчера [Материал]
0

в данном случае их желание срубить или не срубить денег с сабжа практически ни на что не влияет.
Неводители обычно не в курсе, но существует такая штука, как ОСАГО. И толпа "родственников", желающих срубить денег общаюцца не с бедным водителем, а с матёрыми йуристами страховой компании.
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