Дело депутата Кропачова передали в Житомирский районный суд

В Житомире будут судить депутата областного совета Дмитрия Кропачова, который в 2018 году совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом "ЖЖ
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло в ноябре 2018 года, на 9 км автодороги Житомир-Черновцы, проходящей через село Тетеревка Житомирского района.
"38-летний житомирянин, директор частного предприятия, депутат областного совета, двигаясь на собственном автомобиле в направлении города Чуднов, вечером, около 19 ч. 30 мин., на неосвещенном участке дороги, в условиях недостаточной видимости, грубо нарушил правила дорожного движения, превысил разрешенную в населенных пунктах максимальную скорость (50 км/ч) и совершил наезд на пешехода, местную жительницу, которая переходила дорогу", - информирует ведомство.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.
"С целью объективного выяснения обстоятельств ДТП, был назначен ряд судебных экспертиз в различных экспертных центрах, длительное ожидание выводов которых сказалось на сроках досудебного расследования"
, - добавили в прокуратуре.
5 февраля Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Дело будет рассматривать Житомирский районный суд.
Предыстория
26 ноября 2018 года пресс-служба ГУНП сообщила, что водитель автомобиля Toyota Highlander, 38-летний житель Житомира, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.
Вскоре удалось выяснить, что за рулем автомобиля Toyota был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачов
.
В декабре 2018-го депутату не предъявили обвинения по делу о смертельном ДТП и он проходит по ней как свидетель.
В мае 2020 года расследование продлили еще на полгода
- до 25 ноября. В июле 2020 года в деле Кропачова завершили все экспертизы
.
В конце декабря 2020 года стало известно, что Дмитрию Кропачову объявили подозрение в совершении смертельного ДТП
.
Ответ: 26 ноября 2018 года