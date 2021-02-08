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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Февраль » 8 » 10:17:38

Дело депутата Кропачова передали в Житомирский районный суд

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Дело депутата Кропачова передали в Житомирский районный суд

 В Житомире будут судить депутата областного совета Дмитрия Кропачова, который в 2018 году совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом "ЖЖ" сообщила Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, дорожно-транспортное происшествие произошло в ноябре 2018 года, на 9 км автодороги Житомир-Черновцы, проходящей через село Тетеревка Житомирского района.
 

"38-летний житомирянин, директор частного предприятия, депутат областного совета, двигаясь на собственном автомобиле в направлении города Чуднов, вечером, около 19 ч. 30 мин., на неосвещенном участке дороги, в условиях недостаточной видимости, грубо нарушил правила дорожного движения, превысил разрешенную в населенных пунктах максимальную скорость (50 км/ч) и совершил наезд на пешехода, местную жительницу, которая переходила дорогу", - информирует ведомство.


В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия.

"С целью объективного выяснения обстоятельств ДТП, был назначен ряд судебных экспертиз в различных экспертных центрах, длительное ожидание выводов которых сказалось на сроках досудебного расследования", - добавили в прокуратуре.

5 февраля Житомирская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Дело будет рассматривать Житомирский районный суд.
 

Предыстория


26 ноября 2018 года пресс-служба ГУНП сообщила, что водитель автомобиля Toyota Highlander, 38-летний житель Житомира, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.

Вскоре удалось выяснить, что за рулем автомобиля Toyota был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачов.

В декабре 2018-го депутату не предъявили обвинения по делу о смертельном ДТП и он проходит по ней как свидетель.

В мае 2020 года расследование продлили еще на полгода - до 25 ноября. В июле 2020 года в деле Кропачова завершили все экспертизы.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Дмитрию Кропачову объявили подозрение в совершении смертельного ДТП
Тэги: Кропачов, дтп, суд
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:44:11, Сегодня [Материал]
+2

"на неосвещенном участке дороги, в условиях недостаточной видимости" - это разве зимой было ? вроде темно не было... или он слепой ? скорее всего был еще бухой и летел 150 что тело в разные стороны разлетело....
Ответ: 26 ноября 2018 года
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