Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 11 » 11:57:19

Дело депутата Кропачова: расследование ДТП, в котором погибла женщина, продлили еще на полгода

Сегодня, 12:15:19 652 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дело депутата Кропачова: расследование ДТП, в котором погибла женщина, продлили еще на полгода

 Расследование аварии с участием депутата Житомирского областного совета Дмитрия Кропачова, который в ноябре 2018-го на автомобили Toyota Highlander насмерть сбил женщину, продлили еще на полгода - до 25 ноября 2020 года, потому что «уголовное правонарушение совершено в условиях неочевидности».

Об этом говорится в постановлении Королёвского районного суда Житомира от 19 мая 2020 года, которое обнародовано 27 мая, передает сайт Житомир инфо.
 

"06.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25.11.2018 на шість місяців, до 25.11.2020. Вказується, що СУ ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201806000000312 від 25.11.2018 за фактом того, що 24.11.2018 на 09 км+250 м автодороги «Житомир-Чернівці» в с. Тетерівка Житомирського району водій автомобіля «Toyota Highlander» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_1 (Дмитрий Кропачов – ред.), рухаючись в напрямку м. Чуднів Житомирської області, здійснив наїзд на пішохода ОСОБА_2, яка перетинала проїзну частину рухаючись зліва направо відносно напрямку руху автомобіля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід ОСОБА_2 отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці пригоди. Вказані обставини органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України", - отмечается в постановлении.


Часть 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ходатайство о продлении сроков предварительного расследования на 6 месяцев обосновано невозможностью завершить досудебное расследование в установленные законом сроки до 25.05.2020, поскольку в уголовном производстве необходимо провести ряд следственных (розыскных) действия, дать правовую оценку уже собранным доказательствам и принять окончательное процессуальное решение в указанном уголовном производстве.
 

"Відповідно до змісту клопотання та письмових доповнень слідує, що за час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих та розшукових дій, зокрема: проведено 7 оглядів місця події, у тому числі 3 додаткових, 3 огляди предметів, допитано 39 осіб, проведено 4 слідчі експерименти, здійснено 8 тимчасових доступів до речей та документів, проведено 14 експертиз, надано 8 доручень оперативним підрозділам про проведення слідчих та розшукових дій, надано 4 письмових вказівки у порядку ст. 36 КПК України про проведення слідчих дій. Неможливість завершення досудового розслідування у визначені законом строки обґрунтована слідчим тим, що кримінальне провадження є складним з точки зору доказування, оскільки кримінальне правопорушення вчинено в умовах неочевидності, а показання учасників процесу містять відмінності, встановлення обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України викликають труднощі, оскільки зібрані докази не дозволяють категорично стверджувати про наявність (відсутність) прямого причинного зв’язку між діяннями водія автомобіля «Toyota Highlander», НОМЕР_1 та наслідками заподіяння смерті пішоходу ОСОБА_2 (выделено ред.)", - говорится в обосновании относительно продления расследования.




Также отмечается, что о подозрении в этом уголовном производстве еще никому не сообщили.

Как сообщал "Журнал Житомира", утром 26 ноября 2018 года пресс-служба ГУНП сообщила, что водитель автомобиля Toyota Highlander, 38-летний житель Житомира, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу на неосвещенном участке дороги. В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.

Вскоре удалось выяснить, что за рулем автомобиля Toyota был депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачов. В декабре 2018-го депутату не предъявили обвинения по делу о смертельном ДТП и он проходит по ней как свидетель. В феврале 2019 года "братья" Корчинского испортили Дмитрию Кропачову выпуск из академии, облили его зеленкой и выкрикивали "Убийцу на нары!".
Тэги: расследование, Кропачов, дтп
Комментариев: 7
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 12:24:05, Сегодня [Материал]
+6

а у нас так все дела продлевают, а потом по сроку давности :)
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 12:36:09, Сегодня [Материал]
+8

Гребаный стыд и позор всей правовой системе.
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 12:55:27, Сегодня [Материал]
-1

как говорил один деятель на букву "Л", чью фамилию разглашать не будем - Луганский: "а понятно... нет, ничего не понятно"
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 13:26:05, Сегодня [Материал]
+8

Тот прав, у кого больше прав (с)
Пешеходный переход, преимущество пешехода, что тут "неочевидного"?
"(відсутність) прямого причинного зв’язку" - это типа она сама умерла, вне зависимости от наехавшего на неё джипа? Ловкая словесная эквиллибристика, не зря адвокаты свой хлеб (с икрой) едят...
Мегерка
5 Мегера (Мегерка)   • 13:51:11, Сегодня [Материал]
+4

Вот так и уходят от ответственности разного рода пидоры жопоголовые.
Arina1985
6 Арина (Arina1985)   • 14:11:57, Сегодня [Материал]
+1

Кто бы сомневался...
melan
7 melan (melan)   • 14:44:40, Сегодня [Материал]
+3

Жаль что в наших краях не практикуется венде́тта. А то уже бы давно все решилось.
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