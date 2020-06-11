Дело депутата Кропачова: расследование ДТП, в котором погибла женщина, продлили еще на полгода

"06.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25.11.2018 на шість місяців, до 25.11.2020. Вказується, що СУ ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201806000000312 від 25.11.2018 за фактом того, що 24.11.2018 на 09 км+250 м автодороги «Житомир-Чернівці» в с. Тетерівка Житомирського району водій автомобіля «Toyota Highlander» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_1 (Дмитрий Кропачов – ред.), рухаючись в напрямку м. Чуднів Житомирської області, здійснив наїзд на пішохода ОСОБА_2, яка перетинала проїзну частину рухаючись зліва направо відносно напрямку руху автомобіля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід ОСОБА_2 отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці пригоди. Вказані обставини органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України", - отмечается в постановлении.
"Відповідно до змісту клопотання та письмових доповнень слідує, що за час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих та розшукових дій, зокрема: проведено 7 оглядів місця події, у тому числі 3 додаткових, 3 огляди предметів, допитано 39 осіб, проведено 4 слідчі експерименти, здійснено 8 тимчасових доступів до речей та документів, проведено 14 експертиз, надано 8 доручень оперативним підрозділам про проведення слідчих та розшукових дій, надано 4 письмових вказівки у порядку ст. 36 КПК України про проведення слідчих дій. Неможливість завершення досудового розслідування у визначені законом строки обґрунтована слідчим тим, що кримінальне провадження є складним з точки зору доказування, оскільки кримінальне правопорушення вчинено в умовах неочевидності, а показання учасників процесу містять відмінності, встановлення обставин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК України викликають труднощі, оскільки зібрані докази не дозволяють категорично стверджувати про наявність (відсутність) прямого причинного зв’язку між діяннями водія автомобіля «Toyota Highlander», НОМЕР_1 та наслідками заподіяння смерті пішоходу ОСОБА_2 (выделено ред.)", - говорится в обосновании относительно продления расследования.
Пешеходный переход, преимущество пешехода, что тут "неочевидного"?
"(відсутність) прямого причинного зв’язку" - это типа она сама умерла, вне зависимости от наехавшего на неё джипа? Ловкая словесная эквиллибристика, не зря адвокаты свой хлеб (с икрой) едят...