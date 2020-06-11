Дело депутата Кропачова: расследование ДТП, в котором погибла женщина, продлили еще на полгода

"06.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 25.11.2018 на шість місяців, до 25.11.2020. Вказується, що СУ ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201806000000312 від 25.11.2018 за фактом того, що 24.11.2018 на 09 км+250 м автодороги «Житомир-Чернівці» в с. Тетерівка Житомирського району водій автомобіля «Toyota Highlander» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_1 (Дмитрий Кропачов – ред.), рухаючись в напрямку м. Чуднів Житомирської області, здійснив наїзд на пішохода ОСОБА_2, яка перетинала проїзну частину рухаючись зліва направо відносно напрямку руху автомобіля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід ОСОБА_2 отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці пригоди. Вказані обставини органом досудового розслідування кваліфіковані за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України", - отмечается в постановлении.