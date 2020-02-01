Поиск свидетелей. В Житомире при загадочных обстоятельствах погиб молодой парень

"Дорогие друзья!

В нашей семье случилось горе. Сегодня 1.02. моего племянника Лютика Владислава 95-го года рождения сбила насмерть машина, в с. Глубочица в 100 метрах от остановки в сторону Житомира. Тело было обнаружено сегодня между 7-9 утра. Водитель скрылся с места происшествия. Для выяснения всех деталей нужны свидетели. Прошу Вас если кто-нибудь что-то видел или проезжал мимо, сообщите любую информацию 097 573 16 62 мама Оксана, 097 389 38 66 Юля. Просим Вас опубликовать пост, нам нужна помощь! Будем Вам очень благодарны за найденную информацию! Максимальный репост!", - написала в редакцию Юлия Хомич.