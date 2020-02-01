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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 1 » 17:44:22

Поиск свидетелей. В Житомире при загадочных обстоятельствах погиб молодой парень

Вчера, 17:58:02 33093 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поиск свидетелей. В Житомире при загадочных обстоятельствах погиб молодой парень

 Сегодня утром 1 февраля, на трассе Житомир-Киев в селе Глубочица, был сбит насмерть 25-летний парень Владислав Лютик. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом рассказала родная тётя погибшего парня житомирянка Юлия Хомич‎.

Родственники погибшего, при загадочных обстоятельствах Владислава Лютика, занимаются поиском свидетелей и просят о помощи.

"Дорогие друзья!
В нашей семье случилось горе. Сегодня 1.02. моего племянника Лютика Владислава 95-го года рождения сбила насмерть машина, в с. Глубочица в 100 метрах от остановки в сторону Житомира. Тело было обнаружено сегодня между 7-9 утра. Водитель скрылся с места происшествия. Для выяснения всех деталей нужны свидетели. Прошу Вас если кто-нибудь что-то видел или проезжал мимо, сообщите любую информацию 097 573 16 62 мама Оксана, 097 389 38 66 Юля. Просим Вас опубликовать пост, нам нужна помощь! Будем Вам очень благодарны за найденную информацию! Максимальный репост!", - написала в редакцию Юлия Хомич.


Если вы стали свидетелем этой аварии или знаете как погиб 25-летний парень, просьба позвонить маме Владислава по телефону +380975731662
Тэги: дтп, сбил насмерть, Глубочица, Житомир
Комментариев: 2
google
1 Гугиль (google)   • 21:41:46, Вчера
0

благодаря таким имбицилам люди могут умереть в любую минуту
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telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:31:51, Вчера
+1

Там, в Глыбочице, и на переходе переходить жутко - на трассе сплошные шумахеры. И никто внимания не обращает ни на знак ни на зебру.
Поставили бы светофор, чтобы красный включался пешеходом от кнопки. И горел бы секунд 20-30.
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