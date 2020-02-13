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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 13 » 08:57:29

Житомирская горбольница не попала в перечень опорных и рискует остаться без госфинансирования

Сегодня, 09:15:29 1266 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская горбольница не попала в перечень опорных и рискует остаться без госфинансирования

 Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко не попала в перечень опорных больниц района и соответственно не получит гарантированное государственное финансирование.

Об этом на своей Facebook-странице заявил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Кабмин обнародовал распоряжение об утверждении перечня опорных больниц в госпитальных округах. В нашем районе такими заведениями станут Больница №1, что находится в Житомире, и районная больница в Станишовке. Больница же №2 им. В.П. Павлусенко в перечень не попала, хотя по результатам анализа USAID, она заняла в рейтинге второе место (после Больницы №1). Мы с этим решением не согласны.

Вопрос не в финансировании или престиже, а в отсутствии логики. Опорными определили больницы, которые находятся на расстоянии 2 км друг от друга. Зато, расстояние между больницей №1 и Новоград-Волынским МТМО (ближайшим опорным учреждением в том направлении) составляет более 100 км. А путь в больницу должен занимать не более 60 минут. К примеру, человеку из Березовки или Ивановки за экстренной помощью или с какой-то серьезной травмой придется ехать через весь город", - заявил Сухомлин.


Он акцентирует, что городская больница №2 расположена ближе всего к трассе Киев-Чоп, имеет мощные хирургическую, травматологическую, гинекологическую, ЛОР службы, приемно-диагностическое отделение, отвечает современным требованиям, обслуживает более 120 000 житомирян и жителей других приближенных ОТГ.

"Поэтому мы готовим соответствующие обращения к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и Министерству здравоохранения Украины. Надеемся на поддержку народных депутатов от Житомира и планируем отработать этот вопрос с ОТГ, которые находятся рядом с Житомирской городской территориальной громадой. Работаем и сохраняем спокойствие!", - резюмировал мэр Житомира.
Тэги: Житомир, больница, опорные учреждения, финансирование
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:10:57, Сегодня
+2

не жили багато, нефиг начинать
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 18:45:09, Сегодня
0

"Вопрос не в финансировании или престиже, а в отсутствии логики." - логика, ау, ты где?
Мы двигались в "прекрасное далеко", но попали в х@евое поближе
FED8
3 FED8 (FED8)   • 19:28:43, Сегодня
0

Так получаеться ее закроют . Геноцид . А в принципе логика есть . Умер и меньше нагрузка на пенсионный . А ну жовто - блакитни раскажите как при совке было плохо жить . Може когда будут вырезать апендицит в палатке на улице и без наркоза , тогда измените свое мнение .
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 20:10:35, Сегодня
0

"Так получаеться ее закроют" - нам не нужны больницы, лучше на их месте открыть ТРЦ.

"Може когда будут вырезать апендицит в палатке на улице и без наркоза , тогда измените свое мнение" - не изменят. Апендицит Вам с удовольствием вырежет любой "реформатор". Профильное образование иметь для этого уже не нужно
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