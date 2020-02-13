Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко не попала в перечень опорных больниц района и соответственно не получит гарантированное государственное финансирование.
Об этом на своей Facebook-странице заявил городской голова Сергей Сухомлин
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"Кабмин обнародовал распоряжение об утверждении перечня опорных больниц в госпитальных округах. В нашем районе такими заведениями станут Больница №1, что находится в Житомире, и районная больница в Станишовке. Больница же №2 им. В.П. Павлусенко в перечень не попала, хотя по результатам анализа USAID, она заняла в рейтинге второе место (после Больницы №1). Мы с этим решением не согласны.
Вопрос не в финансировании или престиже, а в отсутствии логики. Опорными определили больницы, которые находятся на расстоянии 2 км друг от друга. Зато, расстояние между больницей №1 и Новоград-Волынским МТМО (ближайшим опорным учреждением в том направлении) составляет более 100 км. А путь в больницу должен занимать не более 60 минут. К примеру, человеку из Березовки или Ивановки за экстренной помощью или с какой-то серьезной травмой придется ехать через весь город", - заявил Сухомлин.
Он акцентирует, что городская больница №2 расположена ближе всего к трассе Киев-Чоп, имеет мощные хирургическую, травматологическую, гинекологическую, ЛОР службы, приемно-диагностическое отделение, отвечает современным требованиям, обслуживает более 120 000 житомирян и жителей других приближенных ОТГ.
"Поэтому мы готовим соответствующие обращения к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и Министерству здравоохранения Украины. Надеемся на поддержку народных депутатов от Житомира и планируем отработать этот вопрос с ОТГ, которые находятся рядом с Житомирской городской территориальной громадой. Работаем и сохраняем спокойствие!"
, - резюмировал мэр Житомира.
Житомирская горбольница не попала в перечень опорных и рискует остаться без госфинансирования
Мы двигались в "прекрасное далеко", но попали в х@евое поближе
"Може когда будут вырезать апендицит в палатке на улице и без наркоза , тогда измените свое мнение" - не изменят. Апендицит Вам с удовольствием вырежет любой "реформатор". Профильное образование иметь для этого уже не нужно