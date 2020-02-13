На Житомирщине отец-одиночка развращал свою 5-летнюю дочь

В Житомирской области взяли под стражу мужчину, который подозревается в развращении малолетней дочки 2014 года рождения. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"По версии следствия, местный житель, 1982 года рождения, отец-одиночка, на которого возложены обязанности по воспитанию и попечительству двух малолетних детей-близнецов, совершал развратные действия в отношении своей родной дочери, 2014 года рождения"
, - говорится в сообщении.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетних, совершенное членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем).
Дети отобраны и переданы бабушке, сейчас решается вопрос об установлении над ними опеки.