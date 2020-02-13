Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 13.02.2020    20:28:51
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 13 » 16:03:35

На Житомирщине отец-одиночка развращал свою 5-летнюю дочь

Сегодня, 16:13:35 720 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине отец-одиночка развращал свою 5-летнюю дочь

 В Житомирской области взяли под стражу мужчину, который подозревается в развращении малолетней дочки 2014 года рождения. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.

"По версии следствия, местный житель, 1982 года рождения, отец-одиночка, на которого возложены обязанности по воспитанию и попечительству двух малолетних детей-близнецов, совершал развратные действия в отношении своей родной дочери, 2014 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетних, совершенное членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем).

Дети отобраны и переданы бабушке, сейчас решается вопрос об установлении над ними опеки.
Тэги: отец, развращение, ребенок
Комментариев: 1
Пятница13
1 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 16:40:52, Сегодня
0

Пидорасина.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus