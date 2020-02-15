Россия атаковала украинское судно в Азовском море

Недалеко от аннексированного Крыма сотрудники ФСБ России атаковали украинское рыболовецкое судно. На борту находились четверо граждан Украины, которые были захвачены россиянами в плен.
Российские силовики, утром 15 февраля 2020, атаковали украинский рыболовецкий корабль в Азовском море. Об этом сообщает Интерфакс
, со ссылкой на Пограничную службу ФСБ.
По данным ФСБ, нападение на маломерное украинское судно произошло в "западной части Азовского моря", то есть рядом с аннексированным Крымом. На борту на момент захвата находились четверо украинских граждан. Они были арестованы россиянами.
"Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться", - сообщили в ФСБ.
Они уточнили, что не обнаружили на корабле выдаваемых оккупантами в Крыму "судовых и регистрационных документов, а также разрешения на добычу рыбы".
Вместо этого силовики РФ нашли на корабле сеть для ловли рыбы, а также около 300 тушек камбалы калкан. Отмечается, что украинское рыболовецкое судно вместе с экипажем было отправлено в порт аннексированной Керчи. О судьбе рыбаков информации нет.
Напомним, 18 ноября 2019 российские оккупанты вернули Украине
захваченные неподалеку Керченского пролива катера "Бердянск" и "Никополь".
Еще 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще 7 требований Украины.
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