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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 15 » 14:27:35

Россия атаковала украинское судно в Азовском море

Сегодня, 14:47:55 1285 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Россия атаковала украинское судно в Азовском море

 Недалеко от аннексированного Крыма сотрудники ФСБ России атаковали украинское рыболовецкое судно. На борту находились четверо граждан Украины, которые были захвачены россиянами в плен. 

Российские силовики, утром 15 февраля 2020, атаковали украинский рыболовецкий корабль в Азовском море. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на Пограничную службу ФСБ. 

По данным ФСБ, нападение на маломерное украинское судно произошло в "западной части Азовского моря", то есть рядом с аннексированным Крымом. На борту на момент захвата находились четверо украинских граждан. Они были арестованы россиянами. 

"Капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться", - сообщили в ФСБ. 

Они уточнили, что не обнаружили на корабле выдаваемых оккупантами в Крыму "судовых и регистрационных документов, а также разрешения на добычу рыбы". 

Вместо этого силовики РФ нашли на корабле сеть для ловли рыбы, а также около 300 тушек камбалы калкан.  Отмечается, что украинское рыболовецкое судно вместе с экипажем было отправлено в порт аннексированной Керчи. О судьбе рыбаков информации нет. 

Напомним, 18 ноября 2019 российские оккупанты вернули Украине захваченные неподалеку Керченского пролива катера "Бердянск" и "Никополь".

Еще 25 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще 7 требований Украины.
Тэги: россия, рыбаки, крым
Комментариев: 3
Zero_Tolerance
1 Орест (Zero_Tolerance)   • 15:05:16, Сегодня
+3

Террораша продовжує свою загарбницьку імперську політику. З терористами з московії потрібно розмовляти тільки з позиції сили. Ніяких перемовин в стилі зеленого peace duсe з ними бути не може.
bda
2 ДДД (bda)   • 15:53:39, Сегодня
0

Атаковали? А, в Интерфаксе - "задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности".
ЖурналЫстЫ, даже, скопировать не могут с той же, ссылки, которую сами и дают! Иль, обострить отношения захотелось?...
Пятница13
3 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 16:02:57, Сегодня
-1

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