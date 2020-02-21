Приключения двух друзей: пока полисмены разбирались с водителем, пьяный пассажир сел за руль и въехал в пенёк

"На одной из улиц г. Радомышль патрульные полицейские группы реагирования местного отделения остановили автомобиль ВАЗ 2107 за нарушение Правил дорожного движения. В машине ехали местные жители. Во время общения с водителем полицейские заметили у него внешние признаки опьянения, однако от применения алкотестера, как и от медицинского освидетельствования, водитель отказался. Для дальнейшего составления административного протокола за отказ от прохождения соответствующего осмотра (ст. 130 КУоАП) правоохранители вместе с 32-летним водителем отправились в отделение полиции", - объясняют в ГУНП.