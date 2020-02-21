Приключения двух друзей: пока полисмены разбирались с водителем, пьяный пассажир сел за руль и въехал в пенёк

В Радомышле, пока правоохранители доставляли водителя ВАЗа в отделение полиции для составления протокола, пьяный пассажир воспользовался его машиной, попал в ДТП и скрылся. События разворачивались в райцентре ночью 19 февраля. Об этом "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"На одной из улиц г. Радомышль патрульные полицейские группы реагирования местного отделения остановили автомобиль ВАЗ 2107 за нарушение Правил дорожного движения. В машине ехали местные жители. Во время общения с водителем полицейские заметили у него внешние признаки опьянения, однако от применения алкотестера, как и от медицинского освидетельствования, водитель отказался. Для дальнейшего составления административного протокола за отказ от прохождения соответствующего осмотра (ст. 130 КУоАП) правоохранители вместе с 32-летним водителем отправились в отделение полиции", - объясняют в ГУНП.
Мужчина оставил машину с ключом в замке зажигания под наблюдением своего товарища. Вернувшись через некоторое время, ни машины, ни знакомого мужчина не застал и обратился в полицию.
Через несколько минут полицейские обнаружили автомобиль за квартал от места его парковки. ВАЗ был механически поврежден, потому что новый ее водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в пень. После того водитель покинул место происшествия.
Место пребывания 21-летнего пассажира автомобиля, причастного к ДТП, полицейские быстро установили. Парня доставили в медицинское учреждение для освидетельствования его состояния. Врачи засвидетельствовали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (около 1,7 промилле).
Теперь владельцу авто грозит административная ответственность за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а его товарищу, кроме административной (за нетрезвое вождение и ДТП с механическим повреждением транспортного средства), еще и уголовная - за незаконное завладение автомобилем.
Приключения двух друзей: пока полисмены разбирались с водителем, пьяный пассажир сел за руль и въехал в пенёк