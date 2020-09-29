В Житомирской области полицейский Mitsubishi Outlander попал в ДТП. ФОТО

В Бердичеве произошла массовое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Правоохранители говорят, что виновником ДТП является водитель легковушки, который не пропустил полицейский автомобиль.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Golf, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении служебному Mitsubishi Outlander, который двигался по главной"
, - информирует пресс-служба ГУНП
.
В результате Volkswagen столкнулся с полицейским Mitsubishi, а потом еще с двумя автомобилями. Травмы получили двое полицейских, 1976 и 1977 годов рождения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас продолжается установка всех обстоятельств и причин происшествия.