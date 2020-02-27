Житомир на несколько дней станет волейбольной столицей страны

В течение четырех дней, 28 февраля - 2 марта, Житомир будет принимать Всеукраинские соревнования по волейболу среди женских и мужских команд.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в облсовете, в Житомире состоится ХIV тур Чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги и «финал четырех» Кубка Украины по волейболу среди мужских команд.
Стартует волейбольное праздник с игр женских команд. В спортивном комплексе ЖГУ им. Франко 28-29 февраля житомирские девушки из ВК «Полісся-ЖДУ» будут играть с ровенской командой «РЕГІНА-МЕГУ-ОШВСМ».
1-2 марта в спорткомплексе «Динамо» мужские команды будут бороться за звание обладателя Кубка Украины.
В первый игровой день в первом полуфинале сыграют ВК «Решетилівка» и ВК «Буревісник-ШВСМ», а во втором житомиряне «Житичі-ЖНАЕУ» сыграют со львовским ВК «Барком-Кажани». Второй день соревнований завершится финальными играми, которые определят победителей Кубка Украины по волейболу.