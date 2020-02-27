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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Февраль » 27 » 09:47:35

Житомир на несколько дней станет волейбольной столицей страны

Сегодня, 10:07:35 525 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир на несколько дней станет волейбольной столицей страны

 В течение четырех дней, 28 февраля - 2 марта, Житомир будет принимать Всеукраинские соревнования по волейболу среди женских и мужских команд.

Как сообщили «Журналу Житомира» в облсовете, в Житомире состоится ХIV тур Чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги и «финал четырех» Кубка Украины по волейболу среди мужских команд.

Стартует волейбольное праздник с игр женских команд. В спортивном комплексе ЖГУ им. Франко 28-29 февраля житомирские девушки из ВК «Полісся-ЖДУ» будут играть с ровенской командой «РЕГІНА-МЕГУ-ОШВСМ».

1-2 марта в спорткомплексе «Динамо» мужские команды будут бороться за звание обладателя Кубка Украины.

В первый игровой день в первом полуфинале сыграют ВК «Решетилівка» и ВК «Буревісник-ШВСМ», а во втором житомиряне «Житичі-ЖНАЕУ» сыграют со львовским ВК «Барком-Кажани». Второй день соревнований завершится финальными играми, которые определят победителей Кубка Украины по волейболу.



Тэги: волейбол, Житомир
Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 14:14:37, Сегодня [Материал]
0

Витеееееек!!! Выступаешь?:)
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