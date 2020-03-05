Спасатели помогли парню спуститься с 10-метрового дерева, на которое он залез, чтобы достать ключи от квартиры. Инцидент произошел 4 апреля в Бердичеве.
"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по съему человека с дерева. Происшествие произошло на одной из улиц г. Бердичев. По прибытию бойцов ГСЧС было установлено, что на дереве, на высоте около 10 м, находится 18-летний парень, который не может самостоятельно спуститься на землю"
, - рассказывают спасатели.
Выяснилось, что знакомая потерпевшего бросала из окна многоэтажки ему ключи, которые зацепились за ветки. Забравшись за ними на дерево, он не смог самостоятельно спуститься. Девушка, не растерявшись, позвонила в службу спасения.
Чтобы юноша слез спокойно и без риска для жизни, спасатели использовали автолестницу.
18-летний парень полез на дерево за ключами и застрял: пришлось вызывать спасателей