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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 5 » 12:54:13

18-летний парень полез на дерево за ключами и застрял: пришлось вызывать спасателей

Сегодня, 13:19:13 681 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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18-летний парень полез на дерево за ключами и застрял: пришлось вызывать спасателей

 Спасатели помогли парню спуститься с 10-метрового дерева, на которое он залез, чтобы достать ключи от квартиры. Инцидент произошел 4 апреля в Бердичеве.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по съему человека с дерева. Происшествие произошло на одной из улиц г. Бердичев. По прибытию бойцов ГСЧС было установлено, что на дереве, на высоте около 10 м, находится 18-летний парень, который не может самостоятельно спуститься на землю", - рассказывают спасатели.

Выяснилось, что знакомая потерпевшего бросала из окна многоэтажки ему ключи, которые зацепились за ветки. Забравшись за ними на дерево, он не смог самостоятельно спуститься. Девушка, не растерявшись, позвонила в службу спасения.

Чтобы юноша слез спокойно и без риска для жизни, спасатели использовали автолестницу.
Тэги: застрял, Дерево, Бердичев, спасатели
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