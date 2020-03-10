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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 10 » 11:50:33

Башня, бульвар или «Жовтень»: мэрия хочет, чтобы житомиряне выбрали проект, на который потратят 18 миллионов

Сегодня, 12:03:33 1150 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Башня, бульвар или «Жовтень»: мэрия хочет, чтобы житомиряне выбрали проект, на который потратят 18 миллионов

 В Житомире отказались от уже привычного формата проведения Бюджета участия, проекты на который подавали житомиряне. Взамен жителям города предложат выбрать один из трех проектов.

Как стало известно «Журналу Житомира», в этом году среди проектов:
 
  • Реконструкция кинотеатра «Жовтень» в выставочный культурный центр.
  • Реконструкция территории и благоустройство Нового бульвара.
  • Создание многофункционального общественного пространства в Водонапорной башне.

На реализацию проекта-победителя из бюджета Житомира потратят 18 миллионов гривен.

Общегородское голосование начнется 23 марта. Проголосовать можно будет как онлайн на сайте, так и в специальных пунктах. Накануне старта голосования «ЖЖ» подробно расскажет о том, как можно отдать свой голос за понравившийся проект.

Тэги: Житомир, бюджет участия, голосования, проекты
Комментариев: 13
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:05:57, Сегодня [Материал]
+1

Тротуары, блин, ТРОТУАРЫ!!!
Mykhailo
7 Михаил (Mykhailo)   • 13:24:02, Сегодня [Материал]
0

По пирамиде Маслоу: сначала удовлетворяем жизненные необходимости: тротуары-моря грязи, рынки-помойки, мусорные баки уровня Бангладэша, свалки по берегам рек, а только потом занимаемся "культурными попил центрами" и бульварами с общественными пространствами.
Я не против бульвара, но там хотя бы пройти можно.
mihailsvetlov
2 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 12:20:50, Сегодня [Материал]
+3

Через Новый бульвар проходит на порядки больше людей, чем башню или кинотеатр
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 12:53:37, Сегодня [Материал]
0

на дороги
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:57:18, Сегодня [Материал]
+2

Такое оущение, что они не знают как распилить 18 лямов и спрашивают совета.
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 13:26:03, Сегодня [Материал]
+1

Спрашивали пару лет назад, да мнение житомирян их не устроило: спортплощадки слишком на виду, украсть особо не выходит.
Теперь дают мощный "выбор" типа "вилка в глаз или...".
Житич
5 Василий (Житич)   • 13:06:35, Сегодня [Материал]
-1

Если посмотреть на то, что из перечисленного больше всего портит вид Житомира, то это будет и не Башня, и не Новый бульвар.
Думаю деньги нужно вложить в ремонт "Жовтня".Такое полуразрушенное строение в самом центре, это позор для города!
Mykhailo
9 Михаил (Mykhailo)   • 13:27:19, Сегодня [Материал]
+1

А потом после ремонта продать часнику, как обычно за копейки (или сдавать псевдо-мытцям).
Пускай частник сам ремонтирует.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:15:56, Сегодня [Материал]
+2

" Дом Триббеля" на Михайловской сначало реконструировали. осветили за деньги Житомирян. а затем подарили за копейки Яремчуку. Хренову , Розенблату и таких обьектов по городу огромноле количество. На "Жовтень" глаз положил Зубко и его команда.
goral
10 Алексей (goral)   • 13:28:36, Сегодня [Материал]
+1

Как там утепленная гостиница "Житомир" поживает?
Лучше уж бульвар, это для большинства хоть.
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:53:50, Сегодня [Материал]
0

В гостиннице "Житомир" вставили окна с пластика на несколько миллионов.
andruha30
12 andruha30 (andruha30)   • 15:07:46, Сегодня [Материал]
0

А шо Космос уже не надо в Єкспериментаниум переделывать?
Детей можно было со всей области возить и зарабатывать понемногу!!
Тоже давняя "достопримечательность" в городе!!
А так согласен что ТРОТУАРЫ нужно делать.
И явно не Водонапорную башню за такие деньги !!!!
Ocean
13 Андрей (Ocean)   • 15:27:38, Сегодня [Материал]
0

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