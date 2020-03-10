В Житомире отказались от уже привычного формата проведения Бюджета участия, проекты на который подавали житомиряне. Взамен жителям города предложат выбрать один из трех проектов.
Как стало известно «Журналу Житомира
», в этом году среди проектов:
- Реконструкция кинотеатра «Жовтень» в выставочный культурный центр.
- Реконструкция территории и благоустройство Нового бульвара.
- Создание многофункционального общественного пространства в Водонапорной башне.
На реализацию проекта-победителя из бюджета Житомира потратят 18 миллионов гривен.
Общегородское голосование начнется 23 марта. Проголосовать можно будет как онлайн на сайте, так и в специальных пунктах. Накануне старта голосования «ЖЖ
» подробно расскажет о том, как можно отдать свой голос за понравившийся проект.
Башня, бульвар или «Жовтень»: мэрия хочет, чтобы житомиряне выбрали проект, на который потратят 18 миллионов
Я не против бульвара, но там хотя бы пройти можно.
Теперь дают мощный "выбор" типа "вилка в глаз или...".
Думаю деньги нужно вложить в ремонт "Жовтня".Такое полуразрушенное строение в самом центре, это позор для города!
Пускай частник сам ремонтирует.
Лучше уж бульвар, это для большинства хоть.
Детей можно было со всей области возить и зарабатывать понемногу!!
Тоже давняя "достопримечательность" в городе!!
А так согласен что ТРОТУАРЫ нужно делать.
И явно не Водонапорную башню за такие деньги !!!!