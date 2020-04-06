В Украине начала работу «Школа онлайн»: расписание уроков и где смотреть

Уже сегодня, 6 апреля 2020 года, на YouTube-канале МОН, а также еще на 14 телеканалах и медиаресурсах начались трансляции уроков для учеников 5-11 классов на карантине.
На YouTube-канале МОН
можно посмотреть уроки абсолютно для каждого класса.
Публиковаться они будут по расписанию - друг за другом, чтобы можно было лучше структурировать занятия. Под каждым видео ученик также может найти рекомендованное домашнее задание на закрепление темы.
Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, по меньшей мере до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00. Будут транслироваться уроки по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.
Для учащихся, которые имеют проблемы с подключением к Интернету, все уроки также будут транслироваться на украинских телеканалах. Медиаресурс MEGOGO разместил у себя абсолютно все уроки.
По классам закреплены такие телеканалы:
- 5 класс - Плюс-Плюс и 112 Україна
- 6 класс - ZOOM и News One
- 7 класс - 5 канал и ZIK
- 8 класс - Індиго и УНІАН
- 9 класс - Рада и UA: Культура
- 10 класс - UA: Перший
- 11 класс - М1
Расписание онлайн-уроков
Съемки уроков проходят в Новопечерский школе г. Киев. В видеозанятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.
Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественного союза «Освіторія», а также 40 неравнодушных педагогов, которые согласились стать учителями для всей страны.
Организаторы призывают родителей загрузить расписание уроков и поощрять детей учиться.