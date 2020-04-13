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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 13 » 15:28:03

Избил старушку ради 500 грн: в Житомирской области задержали грабителя-рецидивиста

Сегодня, 15:52:03 321 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Избил старушку ради 500 грн: в Житомирской области задержали грабителя-рецидивиста

 В Житомирской области преступник-рецидивист избил и ограбил 70-летнюю женщину. Инцидент произошел на днях в селе Суховоля Новоград-Волынского района. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции области.
 

"Правоохранители выяснили, что после обеда во двор пенсионерки зашел ее односельчанин и начал угрожать и требовать деньги. Мужчина повалил женщину на землю, закрыл рот и начал бить. В итоге заставил пенсионерку пойти с ним в её дом и отдать 500 гривен. После нападающий ушел", - информирует ГУНП Житомирщины.




Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия и установили причастность к нападению 28-летнего местного жителя. Мужчину разыскали и задержали.

Известно, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе за разбой, и недавно освободился из мест лишения свободы. 

За новое преступление ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Тэги: ограбление, ПЕНСИОНЕРКА, Житомирщина
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