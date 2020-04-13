Избил старушку ради 500 грн: в Житомирской области задержали грабителя-рецидивиста

"Правоохранители выяснили, что после обеда во двор пенсионерки зашел ее односельчанин и начал угрожать и требовать деньги. Мужчина повалил женщину на землю, закрыл рот и начал бить. В итоге заставил пенсионерку пойти с ним в её дом и отдать 500 гривен. После нападающий ушел", - информирует ГУНП Житомирщины.