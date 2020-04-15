Лесной пожар полностью потушен: он бушевал на севере Житомирской области 10 дней

В Житомирской область полностью ликвидирован крупный пожар, который бушевал в Народичском районе на территории трех лесничеств. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Пожар на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств Народичского ГП "Народичский СЛГ" ликвидирован. Подразделения ГСЧС области, которые с 4 по 14 апреля привлекались в помощь лесникам на тушение этого пожара, возвращаются к местам постоянной дислокации"
, - говорится в сообщении.
На месте происшествия сотрудники спецлесгоспа осуществляют патрулирование и контроль за территориями и массивами, на которых в эти дни бушевали пожары.
Напомним, лесной пожар возник 4 апреля из-за опрокидывания огня с горящей сухой травы. 9 апреля пожар удалось локализовать
. На ликвидации пожара было задействовано более 1000 человек лесной охраны, более 200 спасателей, 170 единиц пожарной и приспособленной техники государственных лесохозяйственных предприятий, 53 единицы пожарной техники Управление ГСЧС в Житомирской области. К тушению в Народичском районе привлекалась даже авиация
.